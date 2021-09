Pasajeros piden solución a aerolínea que no los dejó viajar a Cuba

Continúa la angustia de los cubanos que viajaban a Cuba el sábado por Southwest y no pudieron abordar el vuelo en Tampa.

Llamaron a Southwest y les dicen que no hay pasajes hasta febrero del año que viene.

Se le vence la visa en 6 meses. Han llamado a otras aerolíneas y los pasajes con escalas en tercero países cuestan 1900.

El tío de Olga Lozano no ha podido regresar a Cuba]]

“Mi tío ahora mismo no tiene donde quedarse el es ciudadano cubano el no es residente en este país”, dice Olga.

Su tío es uno de los cubanos que iban a viajar el sábado a Cuba en un vuelo de Southwest que partió de Fort Lauderdale, con escala en Tampa.

Fernando Valero Peterssen, quien reside en Cuba, dice:

“Cuando llegamos nos llamaron a todos los que habíamos cogido el vuelo de Fort Lauderdale, nos llamaron y nos dijeron que los PCR no tenían validez”.

“El se hace este PCR el día 15 de septiembre a las 11:24 de la mañana le dan el resultado el día 16 de septiembre a las 6:36 de la mañana o sea según el representante de Southwest no cumple los requisitos porque no está 24 horas en el laboratorio. Que tiene mi tío que ver que esa prueba se la den antes de tiempo, una prueba que dió negativa.”

Fernando gastó 2000 dólares por su pasaje a Cuba. Viajó a Miami en busca de medicamentos, comida y productos de aseo personal para su familia. Ahora, dice que "aquí no tengo espacio donde estar, ni lugar, ni dinero prácticamente”.

En busca de respuestas Telemundo 51 se comunicó con Southwest y emitieron un comunicado donde dijeron que:

"Nuestros equipos están trabajando con un grupo de Clientes que viajaban entre Tampa y La Habana a los que no se les permitió abordar el vuelo del sábado debido a preocupaciones sobre la validez de un tipo de pruebas covid-19. Estas pruebas en particular no son aceptadas por el gobierno cubano".