Parte de Miami crucero con evento multitudinario

Un crucero de la línea Royal Caribbean partió el domingo de Miami con más de 5,500 personas que participan en la celebración del 30 aniversario del operador de viajes Atlantis Events.

Atlantis insiste en que su mandato de vacunación, los requisitos de prueba y los protocolos de salud son suficientes para proporcionar un entorno seguro para los huéspedes durante todo el viaje.

Mientras las variantes ómicron y delta continúan azotando a la industria de cruceros con nuevos contagios a bordo de las embarcaciones, el operador de viajes para la comunidad LGBTQ +, organizó un crucero por el Caribe.

"Sí se preocupa uno con lo que está pasando con todo este tema del COVID y todo eso, pero igual uno tiene que seguir viviendo la vida", dijo Ramón Lobo, que partió en el barco Oasis of the Seas.

Para Ramón, esta será su primera gran salida desde que se impusieron las restricciones por la pandemia a inicios del 2020, por lo que intentará recuperar el tiempo perdido durante una semana en el Oasis of the Seas de Royal Caribbean.

A pesar de que los CDC emitieron en diciembre una severa advertencia a los estadounidenses recomendado evitar viajar en cruceros, independientemente de su estado de vacunación, la industria insiste en que los protocolos de salud adoptados son suficientes para brindar un ambiente seguro a sus huéspedes durante todo el viaje.

Pero, en las últimas semanas algunos vacacionistas se han visto afectados no solo por algunos retrasos y cancelaciones de rutas.

Por ejemplo, Norwegian Cruise Line canceló su travesía por el Caribe a mitad de viaje debido al COVID-19, dejando a los viajeros atrapados en el mar hasta que el barco regrese a Nueva York. Un portavoz dijo que el barco regresaría a Nueva York en breve, pero no dijo exactamente cuándo.

Pero en Miami, a los viajeros del Oasis of the Seas, no preocuparles esa situación.

Aunque ayer expiró la orden condicional de los CDC con relación al uso de mascarillas, ahora dependerá de cada compañía decidir si sus viajeros tienen que usarlas o no.