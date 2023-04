Pareja vive una pesadilla tratando de encontrar un vehículo remolcado durante las inundaciones

Una pareja de Broward enfrentó una verdadera pesadilla al intentar encontrar su vehículo después de que fuera remolcado durante las inundaciones históricas ocurridas en Dania Beach.

Bianca Chávez relata que "estaba manejando el vehículo, y paró". La pareja explicó que el servicio de asistencia de carreteras de su seguro envió una grúa para llevar el vehículo a su casa, ubicada a solo dos millas de distancia de donde quedó atrapado en la inundación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Sin embargo, después de que la grúa se llevó el carro, no pudieron localizarlo durante días. Raoul Hernández cuenta que "pasaron 4 a 6 horas, no sabemos dónde estaba el carro. Fue demasiado estresante. No daban ninguna información. Solo nos sentimos muy mal".

Ted Hollander, abogado de The Ticket Clinic, explicó que cuando se llama para un remolque, se debe informar a la persona qué compañía se está llevando su vehículo, en qué lugar estará y las tarifas que deberá pagar. El costo está basado en la ordenanza del condado y esas tarifas deben estar visibles al público en el lugar del remolque.

El abogado Hollander también señaló que el lugar de remolque tiene que estar abierto durante horas laborables y la compañía debe estar disponible para contestar el teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, si se desea retirar el vehículo, la compañía tiene que entregarlo dentro de una hora.

Después de hacer dos reportes policiales, la pareja logró rastrear su vehículo, que se encontraba en Miami, a 17 millas de distancia de Dania Beach.

"No desearía esto a nadie", dijo Bianca Chávez.

La Agencia de Protección al Consumidor de Broward es la que regula a las compañías de remolques y requiere que estas tengan licencia para operar en el condado. Si se tiene una queja, se puede visitar Broward.org/Consumer o llamar al 311.