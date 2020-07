Pareja duerme en el auto tras quedar en la calle y sin trabajo debido a la pandemia

La vida de este hombre se convirtió en un infierno luego que la crisis por el coronavirus le mostró su peor cara a estos residentes del sur de Florida.

Javier Bulit vive en un parqueo. “Perdí mi apartamento hace 3 semanas y estoy viviendo en el carro con mi esposa … estoy bien triste por como lo hicieron, botándome así en medio del virus, no está bien”.

Javier trabajaba en una empresa de plomería que cerró por la pandemia y se quedó sin un centavo para la renta.

“El landlord me dijo que tenía dos días para mudarme, hay leyes que no pueden … cuando me botaron, boté sofa, comedor, televisor, todo, ahora no tengo nada”.

Ahora su habitación es el estacionamiento de un Home Depot en North Miami.

“Nos quedamos aquí, y por la noche veo una pila de carros y cuando vengo a ver hay más de 50 carros, la gente está viviendo en los carros, no soy solo yo”.

“Yo estoy aquí porque la policía no me bota de aquí … quitamos el asiento de atrás para dormir como en el piso, hay un calor, no se puede encender el carro porque no hay gasolina, uno suda, los mosquitos, una cosa de metal”.

“Fui le compré comida y cuando regresé le dije, qué pasa”, dijo Axel Bages, un buen samaritano que le ofreció su ayuda y de su bolsillo le pagó una noche de hotel para que pudiera bañarse, pero mañana tendrá que regresar a su pesadilla.

“Si para uno que está sano que tiene techo y salud la está viendo difícil imagínate estar viviendo en un carro en la calle cuando hace un mes tenías un techo”, increpa preocupado Bages.

Javier Bulit alega: “Yo soy ciudadano, tengo papeles, he pagado los taxes, no he recibido el estímulo ni el unempoloyment (ayuda por desempleo) … sí están regalando comida, pero yo lo que quiero es trabajar, no quiero cosas regaladas”.