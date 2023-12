Pareja de Miami logra detener al intruso que se metió a su casa para robarla

Una pareja de Miami aseguran que vieron pasar sus vidas por delante mientras un hombre les apuntaba con un arma, les pedía dinero, drogas y joyas. Pero entre una mezcla de psicología y fuerza la víctima no solamente convenció al sospechoso de que lo desatara sino que lo sometió hasta que llegó la policía, luego de quitarle su propia arma.

“Lo pienso y pienso que es un sueño lo que he tenido porque en verdad tuvimos la vida en peligro”, remarca José, quien por más de 30 minutos y junto a su esposa Gladys, esta Navidad vivieron los momentos más aterradores de sus vidas.

“Vino un individuo y me tocó la puerta, cuando yo abrí, se puso una máscara y sacó una pistola y me dijo que era un asalto”.

En ese momento, según la víctima, el sospechoso lo forzó a entrar, cerró la puerta y le pidió que ubicara también a su esposa. “Y entonces amarró a mi esposa y me agarró a mi también en el cuarto”.

Gladys cuenta: “nos puso boca abajo, nos tiró la cobija arriba para que no lo viéramos y entonces dijo: ‘buscame más dinero sino la voy a torturar a ella’”.

Pero el dramático hurto a mano armada de repente dio un giro que el sospechoso nunca imaginó. “Le digo: ‘oh si yo tengo más dinero en mi van’. Le dije: ‘suéltame y vamos a buscarlo’. Y cuando vino que me soltó para buscar el dinero, yo todo el tiempo estuve pensando: como lo someto, como lo someto. Hasta que él soltó la pistola y en ese momento lo sometí a la fuerza”.

La esposa del hombre recuerda: “Cuando miro vi que él estaba forcejeando, entonces él me dice: ‘levántate’. Yo me levanté, me pude soltar con esta mano y me dijo: ‘coge la pistola”.

La inmediata reacción de Gladys la llevó a salir por el jardín trasero de la casa y tratando, desesperadamente, de alertar a sus vecinos, decidió disparar el arma.

“Yo le dije: ‘coge la pistola y mátalo’. Gracias a Dios que no lo hizo”, apunta José, quien cuenta que lo tuvo sometido durante varios minutos hasta que llegó la policía.

Hoy el sospechoso permanece tras las rejas y ha sido identificado como Hiram Crispín, de 53 años.

“Pudimos haber perdido la vida porque él estaba nervioso y yo le decía: ‘calmate, no vaya a ser que se te salga un tiro”.

La esposa de José dice que él le salvó la vida, pero él le refuta que sin ella nada hubiera sido possible. La pareja con 24 años de casados, hoy más que nunca reconocen que se tienen el uno al otro. Y por supuesto dijeron que después de lo sucedido van a reforzar la seguridad en su casa.

Mientras tanto el sospechoso, que según su informe de arresto es desamparado, enfrenta cargos de hurto, agresión agravada, invasión del hogar, entre otros.