Pareja de ancianos en Hialeah busca un techo tras ser desplazada por un incendio

En plena cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, los González enfrentan una espera muy distinta: la búsqueda de un lugar donde vivir. Esta pareja de adultos mayores, residentes de Hialeah, ha pasado las últimas semanas en un motel de Okeechobee Road tras ser desalojados de su hogar debido a un incendio.

El pasado 25 de noviembre, un incendio afectó la vivienda donde se encuentra el efficiency que los González han habitado durante seis años. Las autoridades declararon la propiedad como “inmueble inseguro”, y sin opciones, la pareja tuvo que resistir más de 20 días sin electricidad.

“La corriente no la iban a poner mientras no legalicen los apartamentos, porque no era seguro. No podíamos vivir allí”, explicó María González Cruz, visiblemente afectada por la situación.

Mientras muchas familias se preparan para la celebración de Nochebuena, los González buscan desesperadamente un nuevo hogar. Sin embargo, enfrentan las mismas dificultades que miles de personas en el sur de Florida: elevados costos de alquiler y los estrictos requisitos financieros.

“Me piden $1,800 por un apartamento, y yo confiado puedo pagar mi renta”, dice José M. González, pero luego habla sobre el obstáculo más grande: “Cuando llegas, te dicen que tienes que ganar $5,000 al mes. ¿Cómo vamos a ganar eso nosotros?”

Con más de 70 años, los González se encuentran en una lista de espera para acceder a un apartamento de bajos recursos, pero la respuesta que recibieron no fue alentadora.

“Nos dijeron que no somos prioridad y que tenemos que esperar. Pero si se demoran seis meses, ¿dónde vamos a vivir?”, comentó María.

La historia de los González refleja un problema creciente en el sur de Florida: la falta de opciones de vivienda asequibles, especialmente para personas mayores y familias de bajos ingresos.

Con el inicio del nuevo año a la vuelta de la esquina, los González esperan un milagro de Navidad y que alguien se comunique con ellos a este correo electrónico con la oportunidad de un techo al que puedan llamar hogar.

Email: familiagonzalezhialeah@gmail.com