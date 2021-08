Paparazzi cubano denuncia amenazas del régimen cubano en Panamá

Alain, conocido por sus directas en redes sociales como "El Paparazzi Cubano", denuncia las amenazas a las que él y su familia están siendo sometidos.

El youtuber, quien está radicado en Ciudad Panamá desde septiembre desde 2020, cuando, según él, tuvo que huir de Cuba por las intimidaciones del régimen, dice: "les molesta el vínculo que tenemos con el pueblo cubano".

Alain asegura que "hay un plan trazado y la orden está dada desde Cuba por el mismísimo Ramiro Valdés, al punto de que nos llegaron a decir que nos iban a secuestrar o que nos iban a quitar la vida".

El influencer dice que ha pedido asilo político al gobierno Panameño, pero a cambio sostiene que "ellos dicen que si me dan una protección tendría que estar bajo perfil durante 6 meses, o sea no me dejan transmitir".

Y es que según ha publicado el también Youtuber, "entre Panamá y Cuba hay negociaciones, hay vínculos económicos, y que yo podía perjudicar ese vínculo que ellos tenían".

Una denuncia que otros cubanos exiliados en Panamá sostienen. Uno de ellos,que por seguridad nos pidió proteger sus identidad, dice: "hemos sido asediados por el SUNTRA, que son los sindicatos de izquierda aquí en Panamá que son muy agresivos como todos los comunistas. Panamá es un bastión importante para la dictadura donde tiene negocios ocultos".

Hasta el 2019, según cifras publicadas por la Organización de Naciones Unidas, Cuba se posicionaba en el puesto #17 de entre 25 países, con 1944, migrantes de origen cubano llegados a Panamá.

"Más que refugio los cubanos necesitamos protección, porque realmente estamos a merced de estos grupos violentos y de la dictadura, que tiene unos tentáculos muy largos y ya vemos que llega a donde quiera".

Mientras tanto, si el poder del régimen cubano llegara a influir en el proceso migratorio del influencer cubano, éste dice que "me voy a negar, voy a decir que no y si vamos a seguir denunciando".