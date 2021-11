Palm Beach se alista para comenzar a vacunar a menores de 5 a 11 años

Al igual que como hicieron con los adolescentes mayores de 12 años en las escuelas el distrito escolar y el Departamento de Salud, tendrán un cronograma de días en donde unidades móviles de vacunación irán a las escuelas elementales para vacunar.

Después del visto bueno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la directora del Departamento de salud del condado Palm Beach confirmó que están trabajando con el Distrito escolar para ayudar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer una vez tengan las dosis solicitadas.

La Doctora Alina Alonso, directora del Departamento de Salud del Condado Palm Beach dijo: “El departamento de salud también va a estar movilizando sus unidades móviles de vacunación estamos concentrados en esto y los vamos a llevar a las escuelas. Así que estamos utilizando todos nuestros recursos para poder vacunar a la población de entre 5 y 11 años que esperamos la van a estar pidiendo”.

El departamento de salud y el distrito escolar ya habían implementado unidades móviles de vacunación en distintas escuelas secundarias dentro del condado. Algunos padres aplauden este esfuerzo mientras otros siguen reacios a la vacunación.

Andy Rodríguez, una madre del condado alega: “Me parece muy bien porque eso facilita para los padres el acceso a las vacunas, todos estamos en la lucha y queremos prevenir que los niños se enfermen entonces si el distrito escolar nos ayuda con eso pienso que es positivo”.

Olga Garzon, es una madre que dice no vacunará a su hijo “hasta el momento yo no le pongo ni la vacuna de la gripa. Yo no le pongo ni esa vacuna a mi hijo, cuando menos la del COVID que realmente yo necesito un poco más de tiempo para saber si funciona realmente o no funciona qué efectos secundarios tendrá en nuestros hijos”.

Los consultorios pediátricos, y farmacias como Walgreens y CVS ya están aceptando citas para vacunar a estos niños tan pronto reciban las dosis que se han pedido.

El distrito escolar estará enviando una carta a todos los padres y representantes explicando cuál va a ser el mecanismo para recibir la vacuna en las escuelas y cuáles son las fechas y en que en los colegios estará la unidad móvil de vacunación.