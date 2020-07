Palm Beach retrasa el inicio de las clases virtuales hasta principios de septiembre

Tras una maratónica sesión, la junta del distrito escolar del condado Palm Beach ha decidido iniciar las clases de forma virtual, pero no será el 10 de agosto como estaba previsto, sino a finales de agosto o a principios de septiembre.

Tomó más de 10 horas de reunión para que la junta del distrito escolar del condado aceptara de forma unánime el plan del superintendente de comenzar las clases de forma virtual y a distancia. Pero a pesar de esto, tanto los padres como los estudiantes aún no saben cuando comenzarán las clases.

Donald Fennoy, el superintendente escolar del Condado Palm Beach dijo que “el deseo de la junta escolar es retrasar el inicio, y será retrasado, estoy seguro de eso”.

El inicio de clases estaba pautado para el 10 de agosto pero el superintendente escolar aseguró que un retraso de algunas semanas tendrá pocas consecuencias en el cronograma escolar.

“Pienso que las personas deben planificar para cualquier realidad que vaya a ser pero creo que para nosotros retrasar el inicio de clases nos da una oportunidad de solidificar aún más nuestros planes”, advierte Fennoy.

Frank Barbieri es uno de los miembros de la junta escolar que ha solicitado retrasar el inicio de clases, para así estar seguro que los niños menores cuenten con recursos, conectividad en sus casa y laptops para la educación virtual.

Frank Barbieri, Miembro de la Junta Escolar del Condado Palm Beach, asegura que no está "para nada cómodo iniciando con el plan virtual del distrito escolar a no ser que me aseguren que no le estamos fallando a esos niños”.

Johanna Chacón, madre de dos hijos, está de acuerdo en extender el inicio de las clases y tener la enseñanza a distancia de forma virtual. “Si confío en que va a ser mejor organizado vamos a estar en conocimiento de cómo es la dinámica de las clases de los estudios y bueno es lo que toca. Y si es por seguridad de todos realmente realmente estoy totalmente de acuerdo”.

Será el próximo miércoles 22 de julio que la junta escolar decidirá la nueva fecha de inicio de clases, y tienen hasta el último día de julio para someter el nuevo plan académico a Tallahassee.