West Palm Beach aboga por retomar las clases solo de forma virtual

Este miércoles la junta del distrito escolar de Palm Beach sostuvo un taller en donde por horas discutieron la posibilidad de que los estudiantes no regresen a las clases de forma presencial una vez que estas se inicien.

El Superintendente escolar señaló que un panel de profesionales de la salud, ha recomendado no abrir los planteles educativos hasta que se tenga más bajo control del coronavirus.

De forma unánime señalaron que están a favor de iniciar las clases de forma virtual y no de forma presencial y aunque esto aún no es formal, ya que durante los talleres no se pueden realizar votaciones.

Se debe esperar la recomendación del superintendente para realizar el voto, la idea es que el superintendente escolar ofrezca su recomendación a la junta escolar el próximo 15 de julio para ser considerada y realizar la respectiva votación.

Una vez se realice esta votación será el estado quien deberá aprobar el plan del distrito escolar. El inicio de clases en el condado Palm Beach está pautada para el lunes 10 de agosto.