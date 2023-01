Padres y estudiantes frustrados tras cierre repentino de escuela

Un proceso traumático y estresante aseguran seguir viviendo padres de familia y alumnos de la primaria Allapattah Wynwood, una escuela privada con más de 30 años de historia con sede en el 1500 del noroeste y la avenida 16 de Miami, que de manera repentina decidió cerrar.

Desde el día de ayer padres de familia y alumnos estuvieron protestando en busca de respuestas que aún no llegan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Herbert Fonseca Jr., exasistente del director de la escuela, dice:

“Los abogados no contesta, le he hecho un llamado que salga y diga que está pasando y hablé con los padres y le expliqué, pero no hay nada”.

Aunque él superintendente de las escuelas públicas de Miami Dade ha dicho que abrirá cupo para reubicar a los 150 alumnos en distintos planteles del área, los padres dicen que los trámites son muy engorrosos.

Ante la falta de respuesta estos padres y alumnos hacen un pedido

“Que por favor abran la escuela al fin de año, uno puede solucionar y mover a los niños”.

Telemundo 51 no ha recibido respuestas de los abogados y los dueños de esta escuela.