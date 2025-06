Padres guatemaltecos con orden de deportación tienen otra semana para defender su caso

La cita que tenía este jueves, Rosmeri Medina, la señora de origen guatemalteco de Apopka, al norte de Orlando, se postergó una semana. No significa un cambio sustancial en el caso, pero sí es un pequeño paso a favor para ganar tiempo. La cita que Rosmeri había tenido la última vez, aquí en ICE Orlando, la recuerda como traumática, pero dice que esta vez fue diferente.

Rosmeri Medina dice que cuando estuvo cara a cara con el oficial percibió una actitud un tanto humanitaria hacia ella. "Me dijo que si en sus manos estuviera, él hubiera hecho lo posible para que pasara algo creíble, pero como están los tiempos, tenemos el mando de arriba y no podemos hacer nada por ti".

El caso aún es delicado pero Rosmeri no pierde la esperanza de seguir en el país y no separarse de su familia. Y recuerda algo más. "Simplemente me dijo que era un caso creíble pero que no entendía porque habían hecho esto", recuerda Medina.

Esvin, el esposo de Rosmeri, aún sigue privado de su libertad en el centro de detención de El Paso, en Texas. Los días pasan y esto tiene muy sensible a toda la familia.

Glendi Juárez, hermana de Esvin, dijo: "Es muy triste para nosotros ver la injusticia que están haciendo con mi familia".

Esvin y Rosmerie presentaron el trámite por una Visa “U”, lo que les permitiría quedarse en el país. La aplicación de esa visa fue aceptada y en una correspondencia que USCIS le envió a ICE se confirma que es válida.

"La Visa “U” te da lo que se llama acción diferida, pero es a discreción del oficial. Te toca una persona buena gente y se da cuenta lo que está pasando", relata la abogada de inmigración de la familia Juárez, Grisel Ybarra.

Otra novedad en el caso de la familia Juárez, es que después de 4 días, la documentación que podría detener la deportación viajó de Florida a Texas, ida y vuelta, y ICE se negaba a recibir la carpeta, según la abogada, pero en las últimas horas la aceptaron en la oficina de Miramar, en el condado de Broward.

"Este es el caso que demuestra que no solo son los criminales, que le está cayendo atrás a todo el mundo".

Para los Juárez- Medina, repentinamente la vida dio un giro de 180 grados desde el 30 de mayo, cuando arrestaron a Esvin. "Somos una familia unida y es lo único que nosotros queremos, que ellos se queden aquí".

Y todos sueñan con un momento especial vinculado a Esvin. "Se que él va a entrar por esa puerta porque Dios va a hacer un milagro. Lo vamos a esperar".

La abogada Ybarra dijo que el trámite para el permiso de trabajo, asociado a la Visa “U” que ya está en proceso, también lo presentó en febrero de este año y ella considera que en no más de 2 meses ese permiso de trabajo de Esvil Juárez debería salir. Con eso quedaría derribado el fantasma de la deportación.

LA HISTORIA DE LOS JUAREZ

Los cuatro hijos de una pareja de inmigrantes guatemaltecos protestaron este miércoles frente a las oficinas de ICE en Florida para pedir que se detenga la deportación de sus padres.

Aunque sus padres nacieron en Guatemala, viven en EEUU hace 22 años, y tienen la confirmación de elegibilidad para una visa “U” que los protege de la deportación.

En 2021 Esvin Juárez y su hermano sufrieron un violento asalto. A raíz de ese episodio el matrimonio gestionó una visa U, que le permitiría permanecer con parole en el país y los debería proteger de una deportación.

Hasta el 30 de mayo la vida de la familia Juárez era de una manera pero cambió radicalmente cuando ICE arrestó al padre y ahora podría pasar lo mismo con su mujer, quien este 4 de junio fue a una cita con inmigración.

Esta mañana Rosmeri tuvo que llevar a la oficina de ICE, en Orlando, el ticket aéreo con fecha del 14 de junio para demostrar que ya lo había comprado en caso que la deporten. En el viaje contó que anoche pudo hablar con su esposo. "Me dijo que está en Texas. Que está muy preocupado por sus hijos y por mi".

De la tragedia familiar en que se ha convertido esta decisión relata: "Encuentro llorando a los niños algunas veces en sus cuartos y lo que les digo es: 'oremos'. Porque si yo me pongo a llorar es peor".

Mientras a Esvin Juárez, podrían deportarlo en cualquier momento a Guatemala, la familia se aferra a su fe para que un milagro pueda evitarlo.

"Esto va a ser un proceso grande y ya hace años que estamos esperando esto", revela Rosmeri Miranda.

Esvin y Rosmerie llegaron al país desde Guatemala hace más de una década. Eran dos jóvenes adolescentes que como tantos otros buscaban conquistar el sueño americano. "Nos casamos bien jovencitos. Solo vivimos 12 meses allá y nos vinimos para acá".

Juntos formaron una hermosa familia que creció con los años. Así como la empresa de cemento que establecieron en Apopka, la que hoy emplea a 10 personas, paga taxes y tiene una facturación millonaria, según contó la abogada Grisel Ybarra.

La abogada de la familia refiere: "Cuando yo veo gente que han triunfado, eso tiene mérito. Esa es la historia de América. De que una persona que no tiene nada, que entra caminando por una frontera llega a tener en 20 años una empresa".

EL RECLAMO DE SUS HIJOS

En un video difundido en redes sociales, Beverly Juárez, la hija mayor, explicó que la familia presentó una solicitud de suspensión de deportación el pasado 30 de mayo.

Según ella, ICE se negó inicialmente a recibir la solicitud porque llegaron después de las 3:00 p.m., a pesar de que las oficinas cerraban a las 4:00 p.m. Finalmente, la solicitud fue aceptada el 2 de junio, pero fue denegada.

“Honorable juez, le pedimos que detenga la deportación de nuestros padres. Ellos son beneficiarios de la Visa U, la cual ha sido reconocida como legítima por el Departamento de Seguridad Nacional, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos mientras esperan su residencia permanente”, dice Juárez en el video publicado en TikTok.

La joven también señaló que tanto ella como sus hermanos nacieron en Apopka, Florida, una ciudad ubicada a unas 27 millas al norte de Orlando.

“Solicito la ayuda de cualquier persona que pueda intervenir para detener la deportación de nuestros padres. Las autoridades emitieron la orden de deportación hace más de 20 años por faltar a una audiencia judicial, pero gracias a su esfuerzo han logrado el sueño americano. Tienen una pequeña empresa con un empleado, pagan sus impuestos, somos dueños de nuestra casa y contamos con seguro médico. No somos delincuentes”, aseguró Juárez.

"Mi papá no se rindió nunca y nosotros debemos seguir igual. Y debemos señalar que es una gran injusticia lo que le están haciendo", reconoce Beverly Juárez.