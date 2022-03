Padres denuncian presunto acoso escolar contra su hijo

Al parecer el menor intentó separar una pelea, pero se llevó la peor parte. Su padres me cuentan que este incidente es el desenlace de una serie de hechos de acoso, del que su hijo Sahir, de 12 años, ha sido víctima, y sobre los cuales la escuela, no ha tomado partido.

Sahir, prefiere ocultar su rostro, porque teme regresar a clases y volver a ser objeto de burla.

“En Educación Física me quitaron el pomo dos veces, me intercambiaron los pantalones de Pi”.

El último incidente en el que se vio envuelto, en su escuela intermedia Lamar Louise Curry, terminó con una fractura en su brazo izquierdo.

Mariluz Ordóñez, mamá de menor, dice: “el ya tenía miedo que le tocara esa clase”.

La madre de Sahir, nos cuenta que en varias oportunidades, se dirigió a la administración del centro escolar para informar lo que estaba pasando con su hijo, y que creía era víctima de acoso.

“Yo siento que es bulling porque el después me contó de que este niño se burlaba de sus dedos”, dice Ordoñez. Y agrega: “él tiene 6 deditos en cada mano, y 6 dedos en cada pie”.

“Desde que ese niño me ha molestado, no puedo con los dedos, a veces me los quiero quitar, a veces me los quiero conservar”, dice Sahir.

Sahir, asegura que quien lo empujó y presuntamente provocó la fractura de su brazo, es el mismo estudiante que se burla del físico de sus manos, pero la administración del plantel dijo a las escuelas públicas de Miami Dade, que lo ocurrido fue incidente que había sido el resultado de un juego entre tres estudiantes amigos y que lo estaban manejando administrativamente.

Aunque este incidente no fue tomado por la directiva de la escuela como un caso de bulling, el distrito escolar de Miami Dade, dijo cualquier queja sobre intimidación puede reportarse personalmente a un maestro, consejero escolar, o llamando a la línea de crisis al 305-995-2273.

Los padres de Sahir han decidido cambiar a su hijo de escuela pero presentaron este documento hoy y le negaron el traslado porque según dicen la administración no acepta que diga es por bulling. En cuanto a los dedos del menor en sus manos, la familia ha pensado en operarlo pero ahora deben costear los gastos de la fractura y la rehabilitación del brazo.