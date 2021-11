Padres de estudiantes de escuelas católicas opuestos al uso de mascarillas

La nueva política del uso de mascarillas de la Arquidiócesis de Miami para sus 61 escuelas es más estricta que la anunciada por los distritos escolares públicos de escuelas públicas de Miami-Dade y Broward, algunos padres se oponen a las medidas que están siguiendo las escuelas católicas.

La semana comenzó con la notica que las mascarillas serian opcionales para todos los estudiantes de las escuelas públicas de los condados Miami Dade y Broward sin tomar en cuenta si están vacunados, pero el anuncio ha sido distinto para los

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Vanessa Simmons esperaba pronto escuchar el anuncio de que su hija de cinco años, que asiste a un colegio católico, ya no tendría que usar mascarilla

“Mi hija no se siente cómoda usando la mascarilla se siente que no puede respirar”, dice.

El miércoles los padres de los estudiantes de las escuelas administradas por la arquidiócesis de Miami recibieron una carta indicando que los alumnos de todos loa grados podrán dejar de utilizar la mascarilla solo si están completamente vacunados y han entregado prueba de vacunación a la escuela. La pequeña Mila tendrá que seguir usándola, usando la mascarilla.

“Como madre yo no me voy a vacunar, porque no sé lo que esta en la vacuna no me siento cómoda obviamente a los niños míos no los voy a vacunar igual”.

Y cree que se está señalando a los niños no vacunados.

“Están creando como una discriminación entre los niños que están vacunados, entre los niños que se están poniendo la máscara y los niños que no se están poniendo la máscara y no es justo”.

Estos padres quisieran que está en esta ocasión las reglas de los colegios católicos fueran iguales que las de las escuelas públicas.

Tammy García, una madre, dice:

“Lo que queremos es la igualdad las decisiones del condado se acepten en nuestra iglesia Católica que los niños en el condado que tienen el derecho de no ponerse las máscaras que en las escuelas católicas tambien tengan ese derecho”.

La Arquidiócesis ha consultado con su propio panel de expertos médicos para tomar decisiones durante la pandemia y respondió con la siguiente declaración:

“Aunque la Arquidiócesis de Miami renueva a diario su política para el uso de mascarillas, es fundamental asegurar que nuestros niños estén seguros. Tomamos estas decisiones con independencia de otros sistemas escolares”.

Daphna Yasova Barbeau, pediatra, cree que es muy prematuro relajar el uso de mascarillas: “Ahora mismo uno de cada cuatro casos de COVID en Estados Unidos afecta a un niño, y muchos batallan síntomas serios, es muy pronto para quitar esta medida de protección”.