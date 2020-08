Padres de Broward exigen que abran las escuelas de modo presencial

Acciones y opciones, es lo que un pequeño grupo de padres de familia reclamaron este domingo, frente a centro de administración de Escuelas Públicas del Condado de Broward.

“Estamos aquí para pedirle a la junta escolar que le respete el derecho a los niños y las familias a acudir cinco días al colegio presencialmente”, dijo Martha Gosselin, una residente de Florida que quiere que abran las escuelas.

Broward, considerado el sexto distrito escolar más grande de la nación iniciará el nuevo ciclo educativo 2020-2021 el próximo miércoles 19 de agosto de momento completamente online.

Jessica González alega que “una opción mixta es dos días en la escuela y tres días en la computadora, pero es una opción que no han dado”.

Por su parte, Carlos Colón solo apoya las clases online. “Los dos nietos míos no van a ir, la abran o no las abran, mi hijo tomó la decisión que no los va a mandar”.

Los centros para el control de enfermedades CDC afirman que: “El cierre prolongado de las escuelas es perjudicial para los niños. Puede conducir a una pérdida severa del aprendizaje”, sin embargo ante el incremento de los contagios de COVID-19, las autoridades educativas de Broward no dan marcha atrás a su decisión.

En el condado Miami-Dade los maestros también cerraron fila. “Los docentes quieren regresar pero no bajo estas circunstancias, lo que queremos hacer es asegurarnos que los niños estén bien, estén guardados en su burbuja de seguridad y por eso vamos a implementar clases virtuales”, dijo Karla Hernández-Mats, de la unidad de maestros de Miami-Dade.

“Yo le digo a esos maestros que la persona que de aquí en adelante no quiera ser considerada un trabajador esencial debe buscar una línea de trabajo diferente”, interpela Martha Gosselin, una fiel seguidora de la idea de retomar las clases presenciales.

La protesta de padres de familia en Broward para demandar clases presenciales, fue convocada por redes sociales y aunque no tuvo el éxito esperado, sus organizadores prometen no desistir hasta ser escuchados.

Cada dos semanas la Junta Escolar del Condado Broward evaluará con las autoridades de salud, el índice de contagios de coronavirus, de eso dependerá pasar a una segunda fase, la fecha tentativa será el primero de octubre.