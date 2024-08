Padres arrepentidos por dejar a niño solo en el auto

Paola Palencia Rodríguez y Melvin Alejandro Jaimes, padres de un niño de dos años, hablaron sobre el peor momento de sus vidas. La noche del pasado sábado, cerca de la medianoche, dejaron a su hijo dormido en el auto mientras compraban leche en una tienda. Este descuido les costó no solo su libertad temporal, sino también una acusación grave de abuso infantil.

Paola Palencia Rodríguez, de 24 años, expresó su angustia y arrepentimiento. "Yo pensé... está dormido... no lo vi mal en el momento, pero lo reconozco, sí, fue un error muy grande y me pude haber arrepentido toda mi vida de ese error", confesó entre lágrimas. Recordó cómo, durante su detención, se repetía a sí misma: "Dios mío, ¿qué hice?".

El incidente ocurrió cuando, según la declaración de un testigo, el niño fue encontrado dentro del vehículo cerrado a una temperatura exterior de noventa grados. El testigo indicó que el menor estaba vomitado, evidenciando el peligro en el que se encontraba. Al ser cuestionada sobre si pensó en algún momento que el niño se quedaría sin aire acondicionado y podría perder su vida, Paola respondió: "No... no lo pensé".

Melvin Alejandro Jaimes, de 25 años, también compartió su versión de los hechos, explicando que esa noche llovía y el establecimiento estaba a punto de cerrar. "Uno dice, bueno, vamos a dejarlo dormido cinco o diez minutos y nos regresamos... la verdad, uno no piensa cosas malas", comentó Melvin.

Admitió que fue un error injustificable, destacando su desconocimiento de las leyes en un país nuevo, ya que llevan apenas cuatro meses en Estados Unidos. "Cometí un error... no es justificable... ya entendí, estoy en un país nuevo, no me sé las leyes... lo que hago es trabajar para el sustento de mi familia... y es lo que más me importa, mi hijo, mi esposa y ya", afirmó.

Ahora, estos jóvenes padres enfrentan cargos de abuso infantil sin daños y por dejar desatendido a un menor dentro de un vehículo durante quince minutos. La jueza ha impuesto una orden de alejamiento modificada, permitiendo visitas supervisadas con su hijo, quien actualmente está bajo el cuidado de su abuela.