Padres afectados por mandato de mascarilla oblgatoria en las escuelas

“No tengo opción en línea. No tengo opción en la escuela. Qué hago?, dice Ingrid Cruz.

El dilema para la familia llegó con el inicio del curso escolar y el uso de las mascarillas: una condición médica preexistente de su hijo de 7 años, que le provoca obstrucción severa en las vías respiratorias. Por ello, el doctor recomendaba -inicialmente- que el uso de protección facial fuese limitado y con descansos.

“Y resulta que me le pusieron la máscara el día entero y cuando el niño llegó el lunes a la casa, empezó a sangrar”.

Cruz asegura que la situación se complicó cuando el doctor recomendó eliminar completamente el uso de mascarillas en el pequeño.

“Ellos no están tomando en cuenta la evaluación del doctor y lo que determinan es que el niño regrese a la escuela con mascarillas".

La administración de su escuela “Coral Way K-8 Center”, ofreció una segunda opción al estudiante: clases virtuales. En ese caso, los padres enfrentaron otro contratiempo.

“Entro en línea. No consigo cupo”.

TRK: La junta escolar del condado ha reconocido que el sistema virtual enfrenta desafíos.

Mientras tanto, esta familia espera sus respuestas.

“Él estaba muy emocionado el primer día de clases pero ahora me dice así ( gesticula con rostro de desagrado ): ‘mami yo quiero respirar, no quiero máscaras (…) Por favor, que ayuden a mi hijo para que no pierda el año escolar”