Padres acusados de dejar niño encerrado en el auto por 30 minutos para ir de compras

Los padres de un niño de 2 años se encuentran tras las rejas y están acusados de dejar a su hijo dormido en el carro a altas temperaturas mientras hacían compras en una tienda.

Según el reporte policial, los padres estuvieron en la tienda 30 minutos y en ese tiempo un buen samaritano vio que el niño estaba llorando, sudando y cubierto en vómito por lo que llamó a las autoridades.

En corte, la madre venezolana lloraba ante la jueza, mientras era acusada de negligencia infantil.

Según la policía de Aventura, el sábado por la mañana Paola Palencia-Rodríguez y Melvin Jaimes fueron de compras a Target y dejaron a su hijo de 2 años durmiendo en el carro con las ventanas cerradas y el carro apagado.

"Señora, ¿usted sabe una cosa? Usted es una persona muy afortunada porque usted dejó a su niño allá solo y alguien lo vio allí y usted lo dejó durmiendo en una automóvil caliente”, le dijo la jueza a la madre.

Todo sucedió en el estacionamiento cerca de Biscayne Boulevard y la calle 212, donde el testigo le pidió al niño que abriera la puerta.

"Estaba solo dentro del vehículo cerrado, a una temperatura de 90 grados y él estaba todo vomitado. Así que usted debe considerarse muy afortunada de que usted puede estar aquí presente el día de hoy y no en una funeraria", recalcó la jueza.

La pareja venezolana le dijo a la jueza que llegaron a Miami hace solo cuatro meses por la frontera. Aunque estaban viviendo en España, Melvin vino por México, Paola y el niño no.

Actualmente, el niño está bajo la custodia de la abuela y ella también se presentó en corte virtualmente.

Carmen Rodríguez, abuela del niño dijo en corte este lunes, "señora jueza, mi hija es una buena madre. Esa niña es muy correcta con su hijo y su papá también. Ellos son dos muchachos muy responsables, que cometieron un error es de humanos, pero que por favor lo considere, dele una nueva oportunidad a mi hija”.

La jueza puso una orden de alejamiento modificada con visitas supervisadas. La abuela del niño tiene que estar presente en todo momento.

"Usted no puede estar a solas con el niño, la madre no puede estar a solas con el niño. Porque ustedes no utilizaron bien, no razonaron de una forma correcta al haber dejado a un niño encerrado en un vehículo mientras ustedes estaban haciendo compras", le dijo la jueza a los padres, a quienes le dio libertad bajo fianza por una suma de $2,500 dólares cada uno.