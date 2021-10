Padre pide ayuda tras quedar viudo con 5 hijos tras perder a su esposa por COVID-19

Un padre de familia pide ayuda de la comunidad luego de quedar viudo con sus 5 hijos tras perder a su esposa como consecuencia de no poder hacerle un trasplante de pulmón tras padecer de COVID- 19.

Eliseo Pineda, viudo, con 5 hijos, dice: "murió muy triste, muy lamentable para mis hijos para mí, muy duro estoy muy afectado".

Tristeza, desconsuelo y dolor son las palabras que mejor describen a este padre de familia luego de perder a su esposa.

"Muy duro, muy fuerte para los niños, ellos igual que yo estamos muy mal saber que ella ha muerto y ya no vuelve con nosotros nunca más", dice PIneda.

Wendy Pineda estuvo hospitalizada tres meses en el Kensall Regional, tras salir de la sala de COVID. Uno de sus pulmones colapsó, por lo que necesitaba un transplante de pulmón.

"Estoy trasnochado, angustiado en ver que a mi esposa no le dieron el trato adecuado en el hospital por dos razones: por no tener papeles en este país, ellos me dijeron que no era candidata por no pagar impuestos en este país, y por no tener dinero", dice Pineda.

Pineda que trabaja en construcción, nos dice que además del dolor de haber perdido a su esposa, le angustia la falta de recursos económicos para criar a su hijos.

"Por favor a todo el que este mirando si nos pueden ayudar, para darle un buen entierro como se lo merece, porque es lo último que puedo hacer por ella", ruega Pineda.

Sus hijos mayores se enteran hoy que mamá no volverá jamás a casa.

"Les acabo de decir ahora mismo a los mas grandes lo que ha pasado y se pusieron a llorrar, soltaron en llanto".

En medio de su agonía esta madre hizo un solo pedido: "que como estaban los niños que los cuidara que los amaba con todo el corazón".

"Me siento igual vacío, con miedo de estar aquí sin ella. Era mi brazo derecho ahora quedo con un pie, con 5 niños"

Ahora esta humilde familia tendrá que aprender a vivir con la ausencia de los mimos y abrazos que solo una madre sabe dar.

"Me siento una persona impotente, saber que por dinero, se murió una vida, la madre de mis hijos, tan joven, tan buena esposa, tan buena madre, una mujer muy humilde y trabajadora y no quisiera que le pase a otra familia lo que me esta pasando a mi.

Ante la pregunta de que va a hacer cuando seas grande, el hijo de la víctima responde: "doctor para salvar las vidas"

Esta familia tiene una página de Go Fund me para aquellas personas que quieran donar y ayudarles.