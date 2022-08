Padre de joven baleado reacciona tras encontrar a su hijo muerto en la puerta de su casa

Un padre dice estar completamente devastado tras el asesinato de su hijo, justo en la puerta de su casa. Según el hombre, en varias ocasiones ya había visto al sospechoso y le había dicho a su hijo que no le gustaba, sin embargo, nunca imaginó que todo terminaría de esta manera.

Orlando Hernández, padre de la víctima, recuerda a su hijo de modo cariñoso cómo un joven “amable, un oso bien grande que se parecía … por nada un corazón que ni yo mismo tengo”.

Isaías Hernández, de 17 años, estaba a a punto de comenzar su último año en la escuela Miami Jackson. Sin embargo, hoy su padre habló en la casa donde el joven fue baleado y donde también apagaron muchos sueños.

“Yo oigo tiros rápidos, eso es lo que yo oí y cuando yo estaba saliendo del pasillo mi mujer grito”, recuerda Hernández del trágico momento.

El suceso ocurrió este martes alrededor de las 8 de la noche cuando Orlando Hernández se encontraría con su peor pesadilla.

“Salí pa’ fuera y mi hijo (estaba) tirado en el piso botando sangre … que un padre va hacer … tratar de ayudar a su hijo”.

Investigadores dicen que Isaías estaba parado afuera de su casa cuando un auto se detuvo, en el vehículo supuestamente estaba el sospechoso de 18 años que al parecer pretendía comprar marihuana y durante el intercambio el sujeto presuntamente accionó un arma de fuego.

El individuo se presentó este jueves en corte tras ser arrestado por la policía luego de que los detectives conectaran el arma que habría usado con los casquillos de bala en la escena.

Orlando Hernández, el padre de la víctima, dijo: “Yo lo había visto unas cuantas veces -dice en referencia al sospechoso- desde el día que yo vi a esa persona no me cayó bien … yo se lo dije una vez que no me gustaba esta persona”.

El padre de la víctima se refiere a Demarcus Cook ahora acusado de asesinato en primer grado, quien según el informe del arresto, aparentemente estaba buscando robar la marihuana que le estaban vendiendo y ese podría ser el motivo detrás del tiroteo.

Pero el abogado defensor del sospechoso argumentó en el tribunal que Cook sería la víctima en este caso y que disparó en defensa propia.

En la audiencia de este jueves pudimos escuchar que la hermana del sospechoso aparentemente estaba con él en su automóvil cuando se realizó la transacción y que la ella tiene permiso permiso para portar un arma.

“Ningún padre tiene que hacer esto por sus hijos … enterrar a su hijo … los hijos tienen que enterrar a los padres. El futuro que tenía mi hijo era largo, no tiene futuro ahora”, dice entristecido Orlando Hernández, el padre de la víctima.

Mientras el sospechoso permanece arrestado sin derecho a fianza a la espera de otra audiencia donde el argumento de defensa propia será escuchado. Por lo pronto, familiares y amigos de Isaías Hernández se preparan para realizar una vigilia en su honor esta noche.