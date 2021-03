Padre de Fort Lauderdale salva a sus hijos de morir en un incendio en su propia casa

Una familia de Fort Lauderdale está viva gracias a los detectores de humo de la residencia que sonaron la alarma que los despertó en medio de la noche, luego de que un incendio que salía del dormitorio de un menor de edad los despertara en medio de la noche.

El daño por humo era visible en el frente de la casa que según los bomberos resultó en una pérdida total. Pero sus dueños están agradecidos hoy por una cosa: las alarmas que le advirtieron que era hora de salir.

Humo pesado saliendo por las ventanas de la casa ubicada en Fort Lauderdale fue lo que encontraron los equipos de bomberos que a su llegada retiraron rápidamente las persianas contra huracanes para poder combatir las llamas.

Jackson Valiente dice que se despertó con el sonido de la alarma de humo antes de las 4 am. “Literalmente parecía la escena de una película, solo humo espeso que no puedes ver nada y luego respirarlo ni siquiera sé que era, solo algo que no puedo describer”.

“Corrí a las habitaciones de mis hijos para ver qué estaba pasando y la habitación de mi hija estaba completamente cubierta de humo, así que obviamente venía de allí”, recuerda Jackson, quien pudo salvar a sus hijos de 16 y 11 años y luego salir con seguridad del lugar.

El padre pudo rescatar a la mayoría de las mascotas de la familia: 4 gatos y 4 perros sobrevivieron, solo un felino no pudo lograrlo por el efecto del humo y las llamas.

Stephen Gollan, jefe de batallón de la unidad de incendios de la ciudad de Fort Lauderdale dijo que “la joven que estaba en la habitación donde comenzó el fuego, se despertó a fumar y en minutos la cama estaba en llamas, la misma cama en la que había estado durmiendo. Entonces, si no fuera por las notificaciones de esas alarmas de humo, podría haber sido una situación diferente”.