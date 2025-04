“No puedo dormir”: padre busca a su hija de 15 años desaparecida en Miami

Una joven de 15 años desapareció en la zona de Model City en Miami, y su padre dijo estar desesperado por encontrarla.

La policía de Miami informó que la adolescente, Nayeli Cruz, mide 1.62 m, pesa aproximadamente 54 kg, tiene ojos marrones y cabello anaranjado. Fue vista por última vez con una polo blanca y pantalones caqui.

Luis Cruz, quien dijo que es un padre soltero, afirmó que se enteró de la desaparición de su hija el viernes por la mañana, al regresar de su trabajo nocturno en Amazon.

El padre dijo que después de hacer una siesta fue a ver cómo estaba Nayeli, pero que la adolescente no se encontraba en su habitación.

"No había clases...", dijo. "Me desperté a las 12, 12:30, fui a su habitación y me di cuenta de que no estaba. Intenté llamar a su número de teléfono, pero se fue directamente el contestador automático. Así que llamé a la policía inmediatamente. No esperé ni cinco minutos".

Cruz dijo que su hija dejó una nota, y que se llevó algunas bolsas, su teléfono y su tableta.

"No la he visto desde entonces", señaló Cruz. "Siento que alguien la está influenciando. No es solo su decisión".

Y es que según el padre, la adolescente podría estar molesta por una posible mudanza a Connecticut pero también dice que es algo "poco común en ella".

"Se va al parque un par de horas, pero nunca ha empacado ropa y se ha ido", dijo.

Cruz afirmó que la nota que dejó Nayeli, decía que estaba molesta porque su padre mostraba favoritismo hacia su hermano. Pero Cruz no entiende por qué, y describió cómo consiente a su hija en Navidad, y como la lleva a ella y a sus amigas a partidos de fútbol.

"A veces tengo que ser un poco duro con ella, porque siempre se mete en problemas en la escuela", dijo. "Pero siempre les digo: 'Eres mi hijo favorito y eres mi hija favorita', porque son mis únicos hijos".

Cruz dijo estar preocupado porque la adolescente podría estar con alguien que no "tenía buenas intenciones para ella".

"Porque su teléfono lleva apagado tres o cuatro días. Si alguien va a llevarse su teléfono y tableta, creo que los usaría", dijo Cruz. "Mi miedo es que alguien la haya obligado a irse… y le haya quitado todo… Como padre, temo lo peor".

Cruz dijo que la experiencia ha sido "horrible". Expresó que ha obtenido registros telefónicos de Comcast para entregárselos a la policía, así como consultado con sus amigos y vecinos para ver si hay alguna señal de ella.

"No puedo dormir. Apenas como. He estado sufriendo. Intento no desmoronarme", dijo. "Necesito fortalecerme mentalmente tanto como pueda. Anoche tuve pesadillas".

El padre dijo haber criado a Nayeli y a su hermano desde que su madre falleció cuando eran pequeños.

"Solo quiero que [ella y quienquiera que esté con ella] sepan que amo a mi hija, la cuido, todos la amamos, todos la extrañamos, solo queremos que regrese", dijo. "La amo con todo mi corazón y la extraño".

Si tienes información sobre este caso, puedes comunicarte al 305-603-6300 o al 305-579-6111.