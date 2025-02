Organizaciones y representantes demócratas protestan en Miami en Día de los Presidentes

Ciudadanos comunes, organizaciones y representantes del partido demócrata de Miami, se manifestaron en el Downtown, contra las políticas de la administración de Donald Trump.

Chris Will, organizador de la protesta, considera que hay inmigrantes que vivieron a trabajar, proveer a su familia y perseguir el sueño americano. Will asegura que ellos merecen nuestro respaldo, y Trump junto a los republicanos, les mintieron y los han traicionado.

Los manifestantes eligieron el Día de los Presidentes para protestar en contra del actual presidente y dicen que lo hacen por diferentes razones, entre ellas: persecución de comunidades inmigrantes, ataques a la libertad de expresión, eliminación de programas esenciales, desmantelamiento de los derechos reproductivos y el impacto negativo sobre los trabajadores y sus familias.

Miami tuvo dos manifestaciones diferentes en el centro de la ciudad, una frente a la torre de la libertad, y la otra a solo 3 cuadras de distancia, en la antorcha de la libertad, pero con el mismo espíritu.

Silvia Muñoz dice que se sumó a la protesta como ciudadana porque encuentra que en Estados Unidos se está viviendo como en Cuba y nadie se da cuenta: "Están ciegos", reflexiona.

Los organizadores denominaron la protesta “El Pueblo vs El Presidente”. Y no solo se manifestaron activistas, también lo hicieron gente común, como Marisol Centeno quien se presentó como votante independiente.

“Aceptamos que los votantes lo votaron pero las cosas que están haciendo no se están comportando como una democracia. No nos pueden quitar los derechos, no pueden despedir a personas y destruir departamentos gubernamentales que están establecidos por el Congreso”, reflexiona Centeno.

Las quejas también se hicieron escuchar en ciudades como Tampa, por ejemplo dónde una residente expresó que no "se puede quedar callada, sentada en su casa y no darle el apoyo a todas las personas que creen en la democracia de este país".

Las manifestaciones en contra de la administración Trump también fueron ruidosas en Orlando, Nueva York, Washington y Connecticut, donde una de las participantes y residente de New Haven dijo entender que la gente esté preocupada por el costo de vida, la inmigración y otras cuestiones, pero todo tiene un límite.

La sensación de descontento los angustia, dicen los manifestantes, pero también les da el impulso necesario para pelear y buscar un cambio que unifique y no separe, aseguran.

Esta no es la única protesta, ya hubo otra el 5 de febrero y proyectan varias más, con muchas personas, en lo que resta del año.