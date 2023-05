Organización pro-inmigrante protesta en Homestead en el Día Internacional de los Trabajadores

En el Día Internacional de los Trabajadores, activistas y familias inmigrantes que laboran en el sector agrícola organizaron una manifestación frente a la sede de la ciudad de Homestead, en el sur de Florida.

A poco más de un año de las próximas elecciones generales y a cinco meses de la elección para la alcaldía de la ciudad de Homestead, la organización pro-inmigrante “We Count”, lanzó su campaña “We, People in Action”, Gente en Acción, nombrada como “WEPA”, para movilizar a votantes elegibles sobre la importancia de ejercer su derecho al voto.

"Tenemos problemas con las rentas, con el costo de las viviendas y entendemos que los políticos no están escuchando a la comunidad", considera Claudia Navarro, de la Organización WEPA, quien apunta que muchos migrantes "no salen a votar porque sus intereses no están representados. WEPA lo que quiere hacer es ir, tocar puertas, escuchar a la comunidad".

El Senado de Florida aprobó este viernes una ley contra la inmigración ilegal, por la cual los empleadores deberán comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores, mientras que hospitales y centros de salud tendrán que documentar si la persona que acude allí está en el país legalmente.

"Debemos estar preocupados porque son leyes que atacan a la comunidad latina y nosotros estamos en contra de esas leyes. Estamos en contra de esos ataques porque no nos parece justo", precisa Andrés Díaz, de la organización We Can.

La ley ha sido prioridad para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha criticado al gobierno federal por el incremento de inmigrantes indocumentados en el país.

Blaise Ingoglia, senador republicano en la Florida, apunta que "con esta ley cualquier persona que contrate a un inmigrante ilegal enfrentará penas severas al punto que podría acarrear suspensiones o revocaciones de las licencias operativas de empresas o negocios que violen la legislación".

Algo que intenta enfrentar la organización We Can, del mismo modo "esta campaña de WEPA es para ir contrarrestando las políticas adversas a nuestra comunidad latina", asevera Andrés Díaz.