Ordenan cierre de negocios no esenciales en Palm Beach

Desde el centro de operaciones de emergencia, el alcalde del condado Palm Beach, Dave Kerner se refirió a dos órdenes ejecutivas que promulgó. La primera “cerrar todos los negocios no críticos en el condado Palm Beach”.

No críticos, significa operaciones comerciales y venta al por menor. Esos negocios tienen permitido operaciones mínimas como pago de nóminas, seguridad y ventas en línea siempre y cuando no haya clientes en la tienda.

La administradora de condado recalca que la orden no incluye negocios esenciales. O sea, “proveedores de salud, operaciones de salud pública incluyendo hospitales, doctores, consultorios odontológicos, urgent cares, clínicas y centros de rehabilitación”.

Los comercios que pueden mantenerse abiertos también incluye a los supermercados, negocios de entrega de comida, y guarderías infantiles pero con restricciones.

El segundo, llamado orden de emergencia número 3, cierra todos los campos de golf en el condado, y todos los parques públicos, bien sean condales, municipales o distritales.

El alcalde matiza que estas nuevas directrices no son por ahora “resguardarse en casa”, que implica no salir a no ser que sea por una razón critica.

Algunos pueden ver esto como una preorden de resguardarse en su casa, otros no, esas órdenes podrán estar por venir dependiendo de cómo reaccione la comunidad a estas órdenes.

El alcalde Kerner aseguró que esta, seguramente, no va a ser la última orden ejecutiva que promulgue para el condado.