Orden ejecutiva de Biden aumenta verificaciones de antecedentes para venta de armas

La orden ejecutiva del presidente Biden aumenta las verificaciones de antecedentes que se conducen antes de vender un arma de fuego.

El firmó en Monterrey Park, California donde un hombre armado mató a 11 personas a tiros al comienzo de este año. La orden también se enfoca en tomar medidas enérgicas en contra de los vendedores de armas que violan la ley.

La orden ejecutiva no entra en conflicto directo con la propuesta de ley de la Florida que permitiría a los dueños de armas portarlas sin la licencia que ahora es requerida. El gobierno estatal también considera cambiar la edad para comprar armas de 21 a 18 años, la edad de 21 años fue establecida después de la masacre en Parkland.

Danny Pérez, representante Estatal Republicano, dice: “nosotros pusimos muchos detalles dentro de la ley que dicen que al momento que uno va a comprar las armas tienes que esperar 3 días si una persona no tiene la capacidad mental para obtener esas armas, que no le dan la oportunidad para comprar las armas en las tiendas, muchos de esos detalles no vamos a cambiar”.

Pero aquellos que abogan por una mayor seguridad sobre las armas afirman que los cambios en la Florida solo traerán más violencia.

La excongresista Gabby Giffords cuya vida cambio para siempre después de ser baleada estuvo en el Sur de la Florida para resaltar una exhibición de obras sobre la violencia con armas de fuego.

“He tenido que aprender muchas cosas de nuevo como caminar, como hablar y estoy luchando para hacer la nación más segura” dijo Gioffords.

Su fundación pide que no se aprueben los cambios en la Florida.

Debbie Murcasel Powell, de la Giffords Foundation, dice: “nosotros hemos visto muchos estudios donde los estados que ha adoptado este tipo de leyes vemos un aumento de la tasa de violencia de un 11 al 15 por ciento y es mucho más alto en ciudades urbanas”.

Para la mayoría republicana en la legislatura estatal de la Florida afirma que se trata de sus derechos.

Juan Carlos Porras- representante estatal republicano, dice: “y no tener que tener que traer esas regulaciones del gobierno para poder defender nuestras familias”.

Las medidas sobre las armas de fuego se pudieran discutir en el pleno del senado y la cámara esta misma semana.