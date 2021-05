Opcional las mascarillas en próximo curso escolar en Palm Beach

Las autoridades escolares del condado Palm Beach anunciaron que el uso de las mascarillas en las escuelas para el próximo año escolar va a ser opcional. Su uso va a continuar siendo obligatorio por lo que queda del año escolar.

A las pocas horas que Marcia Andrews, miembro de la junta escolar se reuniera con varios padres a las afueras del edificio del distrito escolar, el superintendente escolar anuncio que el distrito está cambiando el rumbo y actualizando su política sobre el uso de mascarillas.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Tenemos que parar, porque vemos a nuestros niños sufrir mentalmente y emocionalmente”, dijo Andrews.

Andrews contestaba preguntas y oía las preocupaciones de los padres y su deseo que el uso de la mascarilla fuese opcional.

“Si quieres usar una máscara tienes todo el derecho de usarla, pero si nosotros no queremos y tenemos los hechos nos tienen que dejar no usarla”.

Al final del día el superintendente envió una carta que Informando precisamente eso que el próximo año escolar el uso de las mascarillas va a ser opcional. Pero para padres como Jessi Melton esto no es suficiente y quiere que la política del uso de mascarillas cambie inmediatamente.

Jessi Melton, una madre, dice:

“Vamos a poner mucha presión y no vamos a detenernos hasta que estos miembros de la junta escolar y el superintendente y los comisionados entiendan para quien trabajan quien paga sus salarios”.

La Dra. Leslie Díaz experta en enfermedades infecciosas piensa que esta política está bien para niños menores a 5 años

“En esos niños los estudios enseñan que no son un gran número de portadores de COVID”, dice Díaz.

Su preocupación es con los niños mayores

“En esos muchachos muchos de ellos no tienen síntomas y son portadores del COVID o sea que son portadores y nunca sabemos si lo son o no porque no tienen síntomas y no nos estimula hacer ningún tipo de prueba”.

El próximo 10 de agosto, el primer día del año escolar 2021-2022, el uso de la mascarilla es opcional. No obstante continúa habiendo padres que no están de acuerdo con este cronograma y estarán presentando una demanda y harán oír su voz de protesta una vez más en la próxima junta escolar de la semana que viene.