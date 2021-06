Ofrecen recompensas a 5 años de la desaparición de madre e hija colombianas

Han pasado cinco años de la misteriosa desaparición de una madre y su hija sin que haya respuestas, y ahora el FBI está ofreciendo una recompensa por información que ayude a esclarecer el caso.

Blanca Ramirez, madre de la desaparecida, dice: “son 5 años esperando por ellas sin saber nada día y noche orando para que alguien diga algo”.

Con la misma angustia y desesperación del primer día dice estar la familia de Liliana Moreno y Daniela, que fueron vistas por última vez un 30 de mayo del 2016.

Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami Dade, dice: “ha seguido todas las pistas que han entrado y por eso se le urge la comunidad que porque pasaron 5 años nos hemos olvidado o que los detectives se han olvidado”.

Liz Santamaría, agente especial del FBI, asegura: “El FBI está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca al paradero de Liliana y Daniela Moreno”.

Moreno de 41 años y su hija de 8 fueron vistas por última vez con el padre de la menor Gustavo Castaño, quien, de acuerdo al FBI, es considerado persona de interés en este caso que conmocionó a nuestra comunidad.

Eduardo Moreno, hermano de desaparecida, dice: “sé que la persona de interés está afuera continúa haciendo su vida sin importar qué pasó con mi sobrina y mi hermana. Y no le importa no sale a dar la cara, solo a decir que las dejé en Home Depot. Y no hacer nada más, él puede saber mucho más de lo que pasó”.

Yamilet Moreno, hermana de desaparecida, dice: “como familia ha sido un dolor muy grande llevamos 5 años esperando respuestas, mi papá falleció hace 3 años sin saber qué pasó con ellas”.

Tras sus desaparición, madre e hija fueron buscadas por el área donde Castaño dice las dejó en la autopista Turnpike, tras una discusión. Cámaras de seguridad registraron el paso del vehículo con las desaparecidas y una hora más tarde su retorno sin ellas.

Lo que la familia quiere “es volverlas a ver con vida o cerrar el ciclo y ya podemos llorarlas en este momento estamos en un limbo”.

En estos momentos e ofrece una recompensa de 5 dólares por la línea de alto al crimen (305-4718477) y 25 mil dólares por el FBI (1800- call FBI)