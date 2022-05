Ofrecen recompensa por perro desparecido hace 4 días

Ya han pasado cuatro días desde que desapareció el perrito Morgan. El localizador Airtag que tenía marcó a Hialeah como su último paradero el domingo. Ahora, su familia está acudiendo a la comunidad con volantes para tratar de dar con el paradero de Morgan Freeman, el perrito que desde el pasado domingo está desaparecido.

En cuestión de segundos, habría salido por la parte trasera de su casa mientras sus dueños compartían con amigos.

Jack Dixon, propietario del perro, dice:

“Unos minutos después nos dimos cuenta que uno de nuestros perros ya no estaba, creemos que se escapó por un hueco en la cerca del patio”.

Jack Dixon y su esposa aun no pueden creer que su french bulldog no este con ellos. Dicen que salieron corriendo a ver dónde estaba y no lo encontraron. Entonces abrieron la aplicación del localizador airtag que tenía en su collar.

“En ese momento nos dimos que cuenta que el perrito estaba moviéndose, pero más rápido que si estuviera corriendo, creo que quizá estaba en un carro y se lo robaron”, dice Dixon.

Jack y Miju se subieron a su carro para seguir al localizador por 20 minutos, pero cerca del Cotson park y la calle red en Hialeah, el dispositivo se apagó y no pudieron continuar en su búsqueda.

“Le damos a nuestros dos chicos una muy buena vida, son perros de alto mantenimiento, cocino para ellos, los baño todos los días les hago de todo, día a día”.

Su dueña esta noche no podía resistir sus lágrimas al recordar la última vez que lo llamó desesperadamente. Ella dice que la mascota tiene muchos problemas de salud y ya van varios dias sin que tome su medicina, lo cual le preocupa.

“No me puedo imaginar lo que él está pensado. Debe estar preguntando donde esta mami, donde esta papi, porque le gusta acostarse con nosotros, es un perro muy dulce”.

Mientras la policía continúa investigando, la familia Dixon dice que están ofreciendo una recompensa de 5,000 dólares. Si usted tiene información sobre donde pueda estar este perrito, puede llamar al número 347-403-6668.