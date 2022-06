Oficial de policía dice:“Así es como ustedes se matan ahí afuera”, durante parada de tránsito

El video se ha hecho viral en las últimas horas. En el que se escucha al oficial de la policía de Miami Dade expresar:

“Así es como ustedes se matan ahí afuera”.

Tras detener a un hombre por no llevar su cinturón de seguridad.

Un caso que está siendo investigado.

- ¿Quieres ir a la cárcel hoy?

- “Hombre voy al trabajo”.

- “No, tú no vas a trabajar. Vas a darme tu licencia de conducir, registración y seguro. si no, no vas a trabajar hoy”.

- “Algo simple hombre. Así es como ustedes se matan ahí afuera”.

- ¿Qué? Di eso de nuevo.“Dios mío. Di eso de nuevo.

- Registración y seguro”

Gerardson Nicolas, detenido por la policía, dice: “Pensé que iba a morir, eso fue lo que pensé, que no lo lograría, le dije: Estoy tratando de llegar al trabajo. Tratando de proveer para mi familia, por favor, estoy tarde”.

Con su celular grabó la escena de la parada de tránsito, ante los requerimientos de un agente policial de Miami Dade.

“Comencé a grabar cuando abrió mi puerta”, dijo Nicolas, añadiendo que el oficial sacó la llave del auto, abriendo la puerta y que fue ahí cuando tomo el teléfono y comenzó a grabar el pasado miércoles, poco antes de las nueve de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo de construcción. Admite que no estaba usando su cinturón de seguridad, al ser detenido por la policía en la calle 159 del noroeste, cerca de la avenida 18 en North Miami Beach.

“Seguía sus órdenes. Me dijo que me detuviera. Pero la verdad está en la cámara corporal”.

El director interino George Pérez inmediatamente inició una investigación interna para revisar 30 minutos de video grabado por la cámara corporal del oficial y otras evidencias.

“estamos comprometidos con la transparencia y la confianza de la comunidad y abordaremos las preocupaciones publicas equitativamente con justicia y en conformidad con la aplicación de la ley”, dice u comunicado de la policía.

“No puedo dejar de pensar en lo sucedido”, expresó Nicolas. “No quiero pensar porque siento a veces que la forma en la que nos tratan se siente como si no somos nada”, dice Nicolas.

Steadman Stahl, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía, dijo:

“Me gustaría ver el video completo antes de juzgar el incidente. Por la porción que he visto y escuchado, parece que el oficial se refiere a personas que mueren por no usar el cinturón de seguridad. La única referencia a racismo parece venir de la forma en la que este incidente está siendo reflejado, no del oficial”.