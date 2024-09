“No soy un artista de dar escándalo”: Amaury Gutiérrez confirma detención en Aeropuerto de Colombia

El cantante cubano Amaury Gutierrez no fue admitido en Colombia tras un incidente en el aeropuerto de Cartagena, donde debió pasar una noche, mientras se esperaba que fuera regresado a Miami la tarde de este miércoles.

El propio artista confirmó el incidente a través de sus redes sociales, señalando que las autoridades migratorias le impidieron la entrada al país y lo retuvieron en el aeropuerto.

Un post en la cuenta de Instagram del reconocido cantautor señalaba este miércoles: “Preso en aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia”.

Gutiérrez, quien se encontraba acompañado de su manager Yasir Pérez, declaró en una entrevista radial con Enrique Santos que el problema comenzó cuando los funcionarios migratorios negaron la entrada a Pérez por no contar con los documentos requeridos para ingresar a Colombia. "Al manager mío no lo querían dejar entrar a Colombia", afirmó Gutiérrez.

De acuerdo con un comunicado de Migración Colombia sobre el incidente, que habría ocurrido aproximadamente las 12:30 a.m. de este miércoles en el Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, "se tomó la decisión de inadmitir al señor Amaury Gutiérrez por su conducta perturbadora e irrespetuosa”.

“Lamentablemente, me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control”, dijo Gutiérrez en un texto compartido en su cuenta de Instagram.

“El departamento de inmigración de Cartagena, Colombia no nos permitió la entrada al país ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en una situación”, agregó.

De acuerdo con sus palabras se encontraban retenidos “en condiciones que no son las mejores”. Dijo que no podían regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente a la que utilizaron para viajar por lo que debía esperar hasta este miércoles para viajar. “Me encuentro en un cuarto con mi mánager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias”, dijo.

Según el comunicado de Migración Colombia una persona que viajaba con Gutiérrez, llegó en el vuelo 1145 de la aerolínea American Airlines procedente de Miami y durante el proceso de control migratorio, y en la validación de sus documentos de identificación, “no presentó los documentos requeridos para el ingreso al país, por lo cual el oficial de Migración Colombia aplicó la norma migratoria establecida por el Estado colombiano e inadmite al viajero”.

“En ese momento, uno de sus acompañantes, el ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez, interrumpió de manera abrupta y alterada el procedimiento, y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido”, agrega.

Según Migración Colombia, Amaury Gutiérrez, “lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional”.

En referencia al caso del cantante cubano Amaury Gutiérrez quien fue inadmitido en Cartagena por @MigracionCol, informamos 👇🏼

Se espera que el cantautor cubano regrese a Miami la tarde de este miércoles en un vuelo de American Airlines.

Ante la imposibilidad de ingresar a Colombia dijo en su Instagram: “Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros”. Agradeció el “amor y apoyo incondicional” de sus seguidores.

Ganador de un premio Grammy Latino, el artista residente en el sur de Florida, llegaba Colombia para cumplir compromisos de una gira en varias ciudades. Durante la entrevista radial señaló :"Nos demoraron exprofeso para que no pudiéramos abordar el avión y meternos en esta celda y castigarnos 24 horas".

Gutiérrez enfatizó que, a pesar de sus ideales y posiciones políticas, nunca ha buscado faltar el respeto a nadie. "Tú sabes que no soy un artista de dar escándalo. Siempre voy a la música”.