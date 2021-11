Nuevos detalles sobre víctima mortal de tiroteo en Doral

Con nuevos detalles aprendemos hoy mucho más sobre quién era esta mujer que fue asesinada el pasado jueves, supuestamente por un hombre con quien venía saliendo hace pocos meses y quienes los conocen dicen que presuntamente estaba obsesionado con la idea de ella estaba viéndose con otros hombres.

Su nombre era Marianela Rodríguez, tenía 58 años, y vivió en North Miami Beach con su amiga Beatrice Silva en la misma casa por 20 años.

“Es muy duro porque se fue en un día. Nadie esperaba eso”, dice Silva.

Según la policía Miguel Hernández, siguió a Rodríguez hasta una casa en Doral el pasado jueves. Ella estaba adentro visitando a un hombre que solo era un amigo.

“Me dijo si yo la voy a dejar tranquila, y a ella le dije lo mismo que si había algún problema y ella me dijo, no todo está bien, él es un poco celoso, pero ya terminamos y no va a pasar más nada”, dice Silva.

Sin embargo, lo inesperado sucedió y la policía dice que Hernández presuntamente mató a disparos a Marianela, y tambien hirió a otro hombre quien no ha sido identificado, pero continúa en el hospital. Horas después patrulleros estatales capturaron a Hernández cerca de Jacksonville.

“Tú no puedes odiar a una persona en 4 meses ni tampoco conocerla. Yo creo que él siempre estuvo enfermo y no creo que sea la única mujer”.

Silva dice que Hernández conoció a Rodríguez en línea hace pocos meses y que se había puesto muy posesivo. Según ella, el sospechoso tenía el control del Facebook de Marianela y en repetidas ocasiones publicó fotos de los dos juntos en el perfil de ella. También publicó una foto de una pistola en su propia página.

“El me escribió el miércoles y me dijo, ya ella no quiere nada conmigo y la voy a dejar ir aunque la ame”, dijo Silva

Hoy su compañera de aventuras por décadas lamenta su partida y dice que Hernández quería que su amiga se mudará a Ohio con él y cuando ella se negó, el caos escaló. Lo que nunca pensó es que este episodio terminaría en tragedia.

“Trato de ser fuerte por mis niños, para que no me vean y no se enteren de lo que pasó, no quiero que se enteren de la manera que ella se fue, son muy chicos”, dice Silva.

Silva nos dice que ahora está organizando el funeral de Marianela, quien recientemente se había certificado como enfermera y quería empezar a trabajar en esa industria. Por otra parte, Hernández sigue bajo arresto y aún sigue esperando ser extraditado al condado Miami Dade.