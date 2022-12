Nuevos detalles en caso de asesinato de mujer en 1980

No es lo más frecuente, pero sucede. Alguien comete un crimen, parece que es perfecto porque no hay pruebas suficientes para inculpar a un sospechoso, pero eso no significa que los detectives dejen de trabajar.

La policía de Miramar arrestó, a quien dicen que es el asesino de una mujer, hecho que sucedió hace 42 años.

Fue un crimen atroz y sucedió en esta comunidad de casas móviles, el 22 de enero de 1980. A Evelyn Marie Fisher-Bamforth, la encontraron violada y asesinada. Ella vivía en una de estas viviendas, en Miramar. Hasta ahora el caso estuvo sin resolver. Sin embargo, el trabajo constante de los detectives los condujo a una persona.

El esposo de Evelyn vive en Inglaterra. 42 años después recibió una llamada de los detectives de Miramar. Desde su casa, recordó con emoción, a su mujer en esta entrevista grabada.

El acusado, en 1975, mató a su novia en Ohio, y por eso fue preso. 4 años después quedó en libertad con probatoria y volvió a asesinar según la policía.

La policía cree que entre mayo de 1979 y marzo de 1980 podría haber más víctimas y por ese motivo piden que no los familiares no duden en hacer la denuncia, en caso de que la posible víctima haya fallecido ya por el tiempo que transcurrió.