Nuevos detalles del apuñalamiento y suicidio en el Miami International Mall

Permanece en condición crítica la joven que este martes fue apuñalada varias veces por su expareja, justo antes de que este se suicidara de un disparo.

El incidente de violencia doméstica ocurrió en el Miami International Mall hasta donde llegaron funcionarios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade que respondieron a la escena localizada en el 107th Avenue del noroeste y la 14 calle del condado cerca de las 4 de la tarde.

La policía de Doral dijo que el hombre declarado muerto en la escena habría apuñalado a la mujer varias veces antes de dispararse. La víctima de origen venezolano fue llevada en estado crítico al Hospital Regional de Kendall.

Los funcionarios dijeron que el hombre y la mujer -de aproximadamente 20 años- eran exparejas. Ella tenía dos trabajos y uno era en el International Mall, dijo una amiga de la mujer herida.

Los detectives de homicidio ahora están a cargo de la investigación, se sabe que el hombre que se suicidó era dueño de un restaurante en la plaza de comida del centro comercial y sostenía una relación con la víctima.

Edwin Lopez, jefe de la policía de Doral, dijo que “la víctima hembra tenía bastantes cuchillazos en el cuerpo y el varón estaba muerto”. Al tiempo que puntualizó que “en la parte de la cocina atrás … en un lugar que no está abierto al público ahí es donde fue que ocurrió. Las personas que estaban involucrados en este incidente eran los dueños del restaurante so tenían acceso a esa área del mall donde el público no tenía acceso”.

Información preliminar indica que la mujer también trabajaba en el restaurante y que el otro dueño del negocio fue testigo de lo sucedido.

Aunque el centro comercial no fue evacuado, muchos de los que laboran allí quedaron perplejos. El detective Luis Sierra, portavoz de la policía de Miami-Dade dijo que “si usted sabe de alguien que está sufriendo de una relación doméstica violencia busque ayuda, llama a alguien, a un amigo, a la policía … estamos aquí para ayudarte y queremos tratar de parar estas cosas pasar”.