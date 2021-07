Nuevo video revela daños en el garaje del edificio de Surfside minutos antes del colapsar

Nuevos videos de testigos que presenciaron el desastre del edificio de Surfside muestran agua cayendo en el garaje del condominio momentos antes de que una de las torres del Champlain Towers South colapsara.

Los turistas Roberto y Adriana Castillero dijeron que estaban en la piscina del hotel cuando sintieron que el suelo temblaba. Los residentes de Tampa se alojaban en el hotel que se ubica justo al lado del condominio Champlain Towers South.

Adriana Castillero tomó su teléfono celular y comenzó a grabar lo que veían en el edificio, en las imágenes se puede ver como el concreto del techo del garaje se desmorona y chorros de agua cayendo.

"Se veía toda la roca, y luego la tubería, la tubería con mucha agua saliendo", dijo Roberto Castillero. “Mi esposa dijo: 'Oh, cariño, creo que ese edificio se derrumbará'. Le dije: '¿Estás loca? Cariño, esto es Estados Unidos; eso no va a colapsar, no te preocupes'".

El video muestra luces encendidas dentro de algunas unidades de la torre que aún está en pie. La pareja dijo que dejaron de filmar cuando vieron a las personas que comenzaban a salir a sus balcones.

Ellos "miran abajo, pero cuando miran abajo todo estaba bien, porque todo estaba en el garaje", dijo Roberto Castillero. "La gente en los balcones, no vieron" nada.

Un par de minutos después el edificio se derrumbó justo ante sus ojos.

"Lo siguiente, estábamos corriendo por nuestras vidas", recuerda Roberto Castillero del trágico momento. "Casi muero solo porque escuché, fue como una bomba, ya sabes, como una explosión, una gran explosión".

Momentos después del colapso, la pareja filmó las ruinas del edificio que ya era solo una pila de escombros y los rescatistas respondiendo a la escena.

"El edificio no estaba ahí, ahí fue cuando me di cuenta de que esa gente estaba desaparecida", dijo Roberto Castillero. "Recuerdo que no podía oír nada, no se oía ninguna voz. Era muy silencioso y mucho humo, polvo".

Las autoridades dijeron que al menos 18 personas murieron en el colapso, de ellas han sido identificadas unas 16, mientras más de 140 siguen desaparecidas hasta este jueves.