Nuevo video del ataque de una mujer a dos hombres con un destornillador

MIAMI, Florida - Un nuevo video difundido por la policía muestra momentos del arresto de Acklynn Byamugisha, de 26 años, acusada de atacar a dos hombres con un destornillador tras un accidente en la carretera I-395 que une Miami con Miami Beach.

“¿Por qué cogiste un destornillador?”, le pregunta el oficial. “Porque me atacó… me amenazó…” responde la acusada desde el interior de la patrulla…

La madrugada del lunes 20 de mayo, aquel accidente terminó en un violento enfrentamiento que ahora tiene a Byamugisha en el centro de la controversia. Un video la muestra intentando apuñalar a dos hombres tras el choque.

El incidente comenzó cuando el auto negro que conducía Byamugisha se detuvo y bloqueó parcialmente el carril derecho. En ese momento, otro vehículo la impactó. Según el informe de la Patrulla de Carreteras de la Florida, esto desencadenó el violento episodio.

“¿Lo perseguiste con un destornillador?”, preguntó el oficial. “Después del hecho”, respondió Byamugisha, afirmando que uno de los hombres la amenazó, levantó sus manos para golpearla y que su hijo se interpuso en el medio.

El momento crucial fue captado por el helicóptero de Telemundo 51, dos horas después del accidente. En el video, se ve a Byamugisha corriendo hacia los dos hombres, Freddy Díaz y su padre, con un destornillador en mano. Intentó apuñalar a uno, pero el otro se interpuso y ambos cayeron al suelo, forcejeando, hasta que un tercer sujeto intervino para separarlos.

“¿Por qué me están arrestando?”, preguntó Byamugisha desde la patrulla. “Por agresión”. “Fue en defensa propia”, insistió. “Ya me has oído decir eso. Es un agresor”.

Cuando le preguntaron de dónde había sacado el destornillador, Byamugisha dijo: “De su carro”. Al ser cuestionada sobre qué le permitió entrar al coche del otro conductor, respondió: “Porque chocó contra mi auto”.

Los hombres, Freddy Díaz y su padre, no resultaron heridos en el incidente. Días antes, Byamugisha había publicado un video en redes sociales mostrando 12 multas que había recibido por parte de la policía, lo que agrega una capa de complejidad a su caso.

En su comparecencia en la corte, la jueza impuso a Byamugisha una fianza de $7,000. Además, le recomendó que si alguna vez volvía a estar involucrada en un accidente, llamara a la policía y permaneciera en su vehículo, para evitar enfrentar acusaciones penales similares en el futuro.