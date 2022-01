Nuevo superintendente de Miami Dade habla de sus planes

El doctor Dotres dijo que está emocionado con su regreso a las escuelas de Miami Dade, y que su prioridad será la educación.

El doctor José Dotres dice estar listo para desempeñar su nuevo cargo como superintendente escolar de Miami Dade.

“ Hay tantas cosas que yo pudiera enfocar, pero sinceramente en estos momentos el impacto que los ninos han tenido de lo que se llama aprendizaje que no terminaron o aprendizaje que han perdido”.

Hoy, en una entrevista virtual, dijo que tendrá un plan para enfrentar los retos del distrito escolar donde trabajo por 30 años como maestro, director y administrador.

“¿Estamos teniendo intervenciones apropiadas para los niños? ¿Qué estamos haciendo por los muchachos que están por graduarse? No quiero que ningún padre se sienta limitados porque no tengan el lenguaje porque se sientan con menos educación”.

Por los últimos 9 meses ha ejercido como superintendente sustituto del condado Collier.

Dotres fue elegido el lunes por la junta escolar con 6 votos a favor y 3 en contra en medio de un proceso que enfrentó críticas de ser apresurado y por supuestamente carecer transparencia.

“No puedo hablar del proceso, yo sometí mi aplicación por mi interés de regresar a un condado donde me crié como niño, me eduqué como estudiante y como profesional me desarrollé en el distrito escolar”.

Por lo que ha expresado gratitud hacia el superintendente saliente Alberto Carvalho quien se va de Miami después de 14 años.

“Es un visionario he aprendido mucho de él, le doy las gracias personalmente por mí, y le doy las gracias por el trabajo increíble que ha hecho por esta comunidad de Miami”.

El doctor Dotres dijo que estaría analizando los términos de su contrato laboral con la junta escolar, la cual expresó que quieren que resida en Miami Dade y no en Broward, donde tiene una casa actualmente.