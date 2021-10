Nuevo reto de Tik Tok viraliza las golpizas a maestros

Darle una bofetada al maestro es el nuevo reto que se ha hecho viral entre estudiantes de escuelas media y secundaria y que aparece cada vez con más frecuencia entre las cuentas de Tok Tok y por el que los padres ya expresan preocupación.

Para Channel Biel, quien es madre de una estudiante, algo así esta "muy mal. Eso no debe ser, esos vídeos de Tik Tok confunden a los niños. Es algo que no tiene enseñanza. Es algo feo. No es nada positivo".

Opinión con la que coincide Angela Núñez, otra madre que considera que esto "no concuerda con la formación que llevas desde casa y los valores, en decirle: esto es bueno, esto es malo. Y hay un proceso de comunicación inversa".

Además del papel de la escuela en la educación, los maestros insisten en el rol de los padres para educar a los niños y adolescentes sobre comportamientos adecuados.

"Nosotros tenemos que hacer los fuerzo de no solamente discutir las consecuencias de sus acciones y los hechos que traen, pero también las consecuencias a largo plazo", advierte Karla Hernández Matz, presidenta de la Unión de Maestros de Miami Dade.

"Yo creo que la base es la comunicación, la comunicación en casa. Los padres tienen que hacer ese trabajo", precisa Nancy Sosa, madre de Miami.

Pero, en las redes sociales los vídeos de estudiantes golpeando a maestros en medio de la escuela siguen viralizándose, al igual que los retos de vandalizaciones en los baños de los centros escolares. Las autoridades educativas ya están al corriente y se han pronunciado al respecto.

"Es un comportamiento que no podemos aceptar aquí en nuestro sistema escolar ni en cualquier parte de nuestro país. Y la realidad es que me siento muy triste porque estas plataformas de las redes sociales lo aceptan", comenta Alberto Carvalho, el superintendente de las escuelas públicas de Miami Dade.

Golpear a un maestro es una agresión y más allá de acciones disciplinarias en la escuela, suspensión, e incluso la expulsión del centro escolar, podría tener consecuencias legales.

"Por favor, hablen con sus hijos. Sabemos que ellos no pueden procesar lo que está pasando en los medios sociales, porque todavía no tienen la edad adecuada. Hablen mucho con ellos. Vean lo que están mirando. Y ayúdenles a que tomen las decisiones que sean correctas porque no queremos que ellos tengan problemas" aconseja Hernández Matz.