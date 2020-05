Nuevo requisito para solicitar beneficio por desempleo

A Dalia Inastrilla sólo le quedan fotos de su trabajo en un hotel de la playa. Terminó desempleada el 27 de abril y comparte la eterna espera de casi 700,000 floridanos que aún no ven un centavo del seguro por desempleo.

“Y dije, bueno, ahora espero que me llegue el unemployment, pero no hay que hacer otra aplicación. No debería haber sido así”.

Si, ahora los receptores del reemployment tendrán que ratificar su solicitud de beneficios cada dos semanas y atención, porque esto tendrán que hacerlo, incluso, quienes aún tienen solicitudes pendientes a cualquier respuesta.

Todo cuenta desde el 10 de mayo: según la orientación del gobierno: si usted tiene ya un caso abierto, deberá ingresar a la página el 22 de mayo; si usted ha abierto su caso esta semana, deberá contar dos semanas laborables y regresar después a connect.

Entre a su cuenta y haga click en la solicitud de beneficios y así seguirá otros doce pasos. Recuerde que, por el momento, no hay que cumplir con el requisito de búsqueda de empleo, pero igualmente tendrá que nuevamente contestar todas las preguntas en ese apartado

“El problema es que con este caos todo el mundo entrando a la página. Todo el mundo no tiene acceso. La página puede colapsar”, dice Dalia.

Anette Taddeo, la senadora estatal, dice que “según el D.E.O, es una ley federal y hay que seguir estas reglas federales”.