Nuevo proyecto de lujo en donde se derrumbó el edificio de Surfside

Para algunos familiares de las víctimas que murieron tras el derrumbe del edificio Champlain Tower en Surfside, la presentación del nuevo edificio debía ser con respeto, honrar a las víctimas y hacerlo de manera sensible. Pero aparentemente no cayó bien el proyecto.

El edificio que levantarán donde colapsó el Champlain South será a todo lujo. Martin Langesfeld, que perdió a su hermana Nicole y a su cuñada en el derrumbe, cuestiona la manera en que lo están haciendo y dice que su familia como tantas otras otras se sienten ignoradas en su dolor.

"Duele saber que acá atrás antes había un edificio y 3 años y medio después le están dando permiso a construir otro edificio sin saber porque colapsó este", apunta Martin Langesfeld.

El edificio se llamará “The Delmore” y será uno de los más costosos en el sur de Florida. Tendrá 37 unidades y un precio inicial de 15 millones de dólares. Un jardín para meditar, una piscina de 75 pies en lo alto del edificio, un restaurante exclusivo para residentes e invitados y diversas amenidades.

Jeffery Rossely, vicepresidente de Damac International, la compañía con sede un Dubai que desarrolla el proyecto, dice que esto "refleja las aspiraciones de la gente que quiere vivir en un edificio de lujo, frente al mar, en Surfside".

Martin insiste que el proyecto no debería comenzar hasta conocer el informe oficial y definitivo sobre la causa del derrumbe. "Todavía hay una investigación federal abierta que le salió mucho dinero al Gobierno. Están dejando que destrozen toda la investigación, toda la evidencia".

La presentación del proyecto fue ante un grupo de brokers y no hizo mención del derrumbe en si.

"Hubo una decisión de la corte para vender el terreno. Hay sobrevivientes con hipotecas que no podían pagar, así que no se trata solo de las 98 personas que murieron, sino también de aquellos que sobrevivieron y quieren seguir con sus vidas", argumentó Rossely, quien dijo que DAMAC no menciona el derrumbe en sus folletos porque el hecho representa un cierre al pasado y este es un nuevo comienzo.

Para mayo de este año, y quizás algún tiempo más, la agencia federal NITS, encargada de la investigación del derrumbe publicará las causas que lo provocaron. En 2023 había anticipado la primera sospecha, denominada, “El evento de inicio”, al citar el piso que rodeaba a la piscina como desencadenante del colapso.

DAMAC dice que los detalles de la tragedia se van a incluir en un libro de recuerdos para cada comprador y contará la historia del lugar. Algo más que comentó Martin en la entrevista, es el memorial en el lugar que tanto reclaman los familiares, asegura que de eso no se habla y hay 98 razones a las que el desarrollador debería prestar atención.