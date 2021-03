Nuevo programa de becas universitarias para jóvenes migrantes

El programa Thedream.us beneficia a los que tienen DACA, TPS y los que llegaron a EEUU antes del 1 de noviembre del 2015.

La educación universitaria es ahora más alcanzable para los jóvenes inmigrantes que llegaron en la infancia a Estados Unidos, los llamados dreamers. Esto gracias a un programa de becas que específicamente ayuda a los soñadores y a otros inmigrantes a cumplir sus sueños.

El programa de becas se llama Thedream.us y pueden solicitarla los que tienen DACA, TPS y los que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2015. El 4 de marzo será la fecha límite para entregar las solicitudes.

Ilse Cruz es una de las beneficiarias. Ella regresó a visitar la secundaria donde estudió. Tiene buenos recuerdos, pero dice que fue un tiempo de incertidumbre.

Manténte al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"Cuando yo me gradué de South Plantation yo no tenía documentos, estaba indocumentada, no tenía seguro social, no tenía nada, entonces yo no pensé que iba poder estudiar en la universidad, o el College" rememora.

Pero reunió los requisitos para DACA. El programa que protege de la deportación a los que llegaron en la infancia y eso cambió su vida, pues pudo estudiar y se graduó de la Universidad Atlántica de Florida gracias al apoyo financiero de una beca de Thedream.us.

Emocionada, Cruz dijo: "la beca me cubrió todo, full scholarship y me cubrió los libros también. La beca fue muy buena para mi, porque estudiar en una universidad de cuatro años es muy caro".

Thedream.us es un "programa de becas que da hasta $37,000 dólares para pagar los cuatro años de la licenciatura de la universidad," dijo Gaby Pacheco, directora de comunicaciones de Thedream.us y quien fue una soñadora y lleva años abogando por los derechos de los inmigrantes.

Es un programa nacional pero hay un enfoque en jóvenes de la Florida graduados de un College comunitario, o los que por primera vez estudian en una universidad para impulsarlos a asistir a una de las 8 instituciones con las que tienen un convenio en el estado. Puede visitar esta página para más información.

Estas son:

Broward College

Miami Dade College

Palm Beach State College

Valencia College

Universidad Atlántica de Florida (FAU)

Universidad Internacional de Florida (FIU)

Universidad Central de Florida (UCF)

Universidad del Sur de Dlorida (USF)

"Se aplica una vez y los estudiantes tienen que seguir en la universidad cogiendo buenos grados y una vez al año durante el verano renovar la aplicación y ya," explicó Pacheco.

El programa nació a raíz del DACA. Ha otorgado más de 870 becas a dreamers de la Florida y más de 12 millones de dólares en fondos.

Pacheco expresó que "sinceramente no solo es el dinero, si no la esperanza y que ellos saben que hay alguien que hay muchas personas que creen en ellos y quieren que sean alguien grande en esta vida".