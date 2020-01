Nuevo método de seguridad para Uber

Nuevo método de seguridad de la popular aplicación Uber genera reacciones a favor y en contra. Hay quienes aplauden el nuevo método de seguridad y otros que lo rechazan, sobre todo algunos conductores de Uber que aseguran es una pérdida de tiempo y dinero, en cambio los pasajeros dicen sentirse más confiados al realizar su viaje.

Denis Dontash viaja por el mundo como intérprete y su principal medio de transporte es el Uber, desconoce el nuevo método de seguridad, pero sostiene que lo usará la próxima vez que solicite el servicio.

“Solo necesitaré más tiempo para instalarla cuando llegue a la casa y después la utilizaré”

Uber ofrece a los pasajeros un código PIN de cuatro dígitos para garantizar que se suban al automóvil correcto.

“El primer paso es sacar tu teléfono y abrir la aplicación Uber. En la parte superior izquierda de la pantalla haga un click en el icono con forma de tres líneas, baje a la opción de configuración. Desde allí, desplácese hacia abajo y le aparecerá la frase verificar mi viaje, haga click y listo.

Pero la nueva iniciativa no cayó en gracia para algunos conductores de Uber.

“En el escritorio inventan muchas cosas, en la práctica es distinto”, dice Roberto Ontaño, que dedica ocho horas diarias a su trabajo y en cuatro años ha realizado 18 mil quinientos viajes.

“A mí me ha tocado un par de veces esa cuestión y el pasajero no recibe el código, no me lo da y he tenido que bajar al pasajero porque no he podido empezar el viaje, me paso hace 20 días atrás”

En un comunicado, Uber dijo:

“Estamos trabajando e innovando constantemente para proporcionar a los conductores las herramientas que necesitan para garantizar una experiencia segura y confiable".

En 2018, Uber reportó alrededor de 3.000 casos de agresión sexual y 19 asesinatos entre sus más de 1.400 millones de viajes.

La opción de seguridad es opcional, sirvió de experimento en siete ciudades de Estados Unidos y ahora está lista para comenzar a operar en todo el país.