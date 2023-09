Nuevas leyes en Florida entran en vigor el 1° de octubre: lo que debes saber

Un grupo de leyes aprobadas durante el pasado período legislativo 2023 en Florida entrarán en vigor este 1° de octubre.

La mayoría de las leyes aprobadas en el período legislativo que finalizó el 5 de mayo entraron en efecto el 1° de julio, pero otras entran en vigor este domingo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Aquí un desglose de parte de las leyes que comenzarán a aplicarse en el estado:

Pena de muerte por agresiones sexuales a niños

La HB 1297 es la más controvertida de las leyes que entrarán en vigor el domingo y permitiría la pena de muerte para las personas que cometan agresiones sexuales contra niños menores de 12 años.

La medida probablemente generará impugnaciones legales, ya que los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema de Florida han prohibido la pena de muerte para violadores.

Los jueces tendrían discreción para imponer la pena de muerte o condenar a los acusados a cadena perpetua. Si menos de ocho jurados recomiendan la muerte, los jueces tendrían que imponer cadenas perpetuas.

Ordenanzas locales

La SB 170 podría impulsar impugnaciones legales a ordenanzas locales. En parte, la ley exige que los gobiernos locales suspendan la aplicación de las ordenanzas mientras se desarrollan las demandas y hace que los demandantes tengan derecho a recibir hasta 50,000 dólares en honorarios de abogados si un tribunal determina que las ordenanzas son "arbitrarias o irrazonables".

Interferencia con eventos deportivos

La ley HB 319 establece una multa máxima de $2,500 por interferir con los participantes en eventos deportivos o artísticos o ingresar a campos o escenarios sin autorización.

Además, en la era de las redes sociales la ley prohíbe a las personas ganar dinero con tales hazañas.

Solicitud de menores para cometer actos lascivos

HB 431 convierte en delito grave de tercer grado que una persona de 24 años o más solicite por escrito a un joven de 16 o 17 años que cometa un acto lascivo.

Carros de golf

La ley HB 949 requiere licencia de conducir o permiso de aprendizaje para cualquier persona menor de 18 años para operar un carro de golf en una vía pública.

Actualmente, los operadores de carritos de golf deben tener al menos 14 años cuando se encuentren en vías públicas designadas para el uso de carritos de golf, pero no se requiere licencia de conducir.

Serán infracciones de tránsito no penales.

Distribuidores de fentanilo

La ley HB 1359 incrementa las penas para traficantes y fabricantes ilegales de fentanilo. Eso incluye imponer sentencias mínimas obligatorias de 25 años y multas de 1 millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se parecen a los dulces.

Armas y tráfico humano

HB 1465 includes boosting potential sentences for people who possess or discharge guns while involved in human trafficking.

Such people will be subject to the state’s “10-20-Life” mandatory-minimum sentencing law.

Amplían ley de vertido de basura

La ley HB 1367 amplía la ley de basura para prohibir arrojar basura en propiedades del distrito de control de agua o en el paso de canales a menos que se obtenga aprobación.