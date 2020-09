Nuevas imágenes del brutal ataque a joven colombiana en el Metromover

Aterradoras son las imágenes desde otro ángulo de una cámara del Metromover, que captó el brutal ataque a la joven colombiana Andrea Puertas, por parte de un hombre afroamericano sin aparente motivación alguna.

En en un plano más cerrado vemos cómo Joshua King entra al vagón e inmediatamente comienza a golpear continuamente a la joven, que trata de huir, pero que luego es lanzada de forma violenta y la sigue golpeando. Tras el arresto, King pagó una fianza y salió en libertad, para desconcierto de la víctima.

Andrea Puertas, víctima del violento ataque en el Metromover, dice: “Me habría podido matar, no sé cómo salí viva. No sé cómo pasaron las cosas. Pero solo sé que él no merece estar fuera y que él no está loco”.

En un encuentro por Zoom convocado por la comisionada de Miami Dade Eileen Higgins, se conocieron nuevas medidas de seguridad para el Metromover, como un doble número de agentes,y oficiales en encubiertos que se desplazarán por las estaciones.

Hoy, en una audiencia por Zoom, el representante de la fiscalía estatal declaró haber impuesto dos cargos de asalto agravado y un delito menor de asalto a Joshua King, el agresor de la joven Andrea Puerta. La fiscalía entregó a la corte una moción para posponer la nueva comparecencia en corte para el próximo miércoles.

La razón la expuso el abogado defensor de King: “Solicitamos una evaluación mental y los resultados podrán exponerse el miércoles”.