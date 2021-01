Nueva pista en el caso de la joven baleada en la I-95

Ha pasado un año desde que una joven falleció mientras transitaba en la interestatal 95 producto de una bala perdida.

La madre de la víctima hoy se reunió con detectives de Miami Dade para clamar por justicia y allí se reveló una nueva e importante pista en el caso. Para contarnos de que se trata.

Se trata de un video de vigilancia que revela la trayectoria de un vehículo que se encontraba en la misma área a la hora que ocurrió la tragedia. El caso ha llegado a las altas esferas del congreso, pues hoy, acompañando a la madre de la víctima, también se encontraba la congresista Maria Elvira Salazar.

Sheila Núñez, madre de joven asesinada en la I-95, dice:

“Ha sido el año más duro que un padre puede pasar, mi hija Melissa era excelente, llegó a este pais desde cuba con 4 años”.

“Sumida en la tristeza”, así recordó Sheila Núñez a su hija Melissa González, quien falleció producto de una bala perdida en la cabeza cuando transitaba por la interestatal l-95 la noche del 3 de enero del 2020.

“Ya nunca más he podido sonreír ni yo ni mi otra niña, no puedo dormir, no puedo trabajar”.

Llegó este jueves por la mañana al departamento de policía de Miami-Dade, clamando por información que ayude a capturar al asesino de su hija, quien continúa prófugo. Con ella se encontraba Juan Veliz, el novio de Melissa quien viajaba junto a ella el día de la tragedia.

“Nunca pensé que iba a pasar algo así, imagínense, la recuerdo en todos los sitios, me hace falta”, dijo Veliz.

“Por favor, les pido encarecidamente que si una persona pueda tener una información por mínima que sea por favor que llamen a la línea de alto al crimen”, dijo la mamá de la víctima.

El departamento de policía de Miami-Dade también dio a conocer una nueva pista, este video y la trayectoria de un vehículo que podría ser clave en la investigación.

El detective Juan Segovia, de la policía de Miami-Dade, dijo:

“Si usted ve el video de cerca se puede ver a alguien subiendo a la parte de atrás del carro y el carro se va a alta velocidad de donde los tiros fueros disparados”.

Sheila Nuñez, además, ha emprendido una batalla para mejorar el sistema de cámaras en la I-95. Su clamor llegó a oídos de la congresista Maria Elvira Salazar quien también la acompañó esta mañana.

“Ya yo hablé con la policía de Miami-Dade que está haciendo una labor extraordinaria por tratar de encontrar al culpable y les dije que mi oficina congresional está abierta para lo que ellos necesiten”, dijo Salazar.

Las autoridades piden a quien tenga información sobre ese vehículo o cualquier otra información que se comunique con la línea de alto al crimen de Miami Dade, la recompensa en este caso ha aumentado a 7000 dólares.