Nueva medida para venezolanos con pasaportes vencidos

La nueva medida que impide a los venezolanos con pasaporte vencido regresar a su país sin un salvoconducto ha generado gran incertidumbre entre la diáspora venezolana. A falta de un pronunciamiento oficial claro por parte de las autoridades migratorias y aeronáuticas, muchos se encuentran en un limbo, sin saber con exactitud los pasos a seguir para obtener el documento necesario que les permita regresar a Venezuela.

Las agencias de viajes y aerolíneas, que han sido impactadas por esta situación, intentan recabar información por medios no oficiales para poder asistir a sus clientes. Sin embargo, la falta de claridad y de una guía estructurada ha dificultado que los viajeros se ajusten a las nuevas normativas. "Tramitar un salvoconducto implica que necesitas una representación consular cercana o la posibilidad de realizar el trámite de forma digital", explica Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo.

La principal preocupación es que no todos los países cuentan con representación consular venezolana, lo que obliga a muchos ciudadanos a trasladarse a un tercer país para gestionar el documento de viaje. Esta situación se agrava para aquellos que residen en países como Estados Unidos, donde no existen sedes diplomáticas venezolanas activas. Además, no está claro si el proceso puede realizarse completamente de forma digital o si es imprescindible la presencia física en un consulado.

Según los reportes, los consulados abiertos tienen dinámicas distintas, pero los requisitos generales incluyen enviar copias de documentos como la cédula de identidad, el pasaporte vencido, el boleto de avión y, en caso de ser residente en otro país, el registro consular. Una vez tramitado el salvoconducto, los viajeros deberán esperar a recibir el documento por correo electrónico al menos 72 horas antes de su vuelo.

El costo del trámite ronda los 60 dólares o euros, dependiendo de la ubicación, lo que añade una carga adicional para aquellos que deben desplazarse a otro país para completar el proceso. "El consulado en México, por ejemplo, ha sido claro con los procesos: debes ingresar toda la documentación en una página web, realizar el pago en línea y recibir el salvoconducto antes del vuelo", detalló Herrera de Díaz.

La abogada María Verdeal ha calificado la medida como inconstitucional. En referencia al artículo 50 de la Constitución venezolana, Verdeal señala que "los venezolanos no necesitan ninguna autorización para ingresar al territorio nacional", y que esta nueva exigencia supone una violación al derecho de libre tránsito de los ciudadanos. Para muchos, esta medida representa un impedimento no solo legal, sino también moral, dado que restringe el retorno de los venezolanos a su país de origen.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades de migración y los agentes encargados de la movilidad nacional celebren una reunión para esclarecer los detalles del nuevo procedimiento y ofrecer soluciones a los venezolanos afectados, especialmente aquellos en países sin sedes consulares.

La comunidad venezolana en el extranjero sigue esperando respuestas. Las aerolíneas y agencias de viajes están presionando para que se amplíen los plazos y se ajusten las condiciones, ya que muchos venezolanos se ven forzados a buscar alternativas en terceros países para gestionar su retorno. Sin una guía oficial, la situación se mantiene en el aire, generando ansiedad entre quienes dependen de este documento para regresar a casa.

El escenario se complica aún más por la falta de canales de comunicación efectivos entre los viajeros y las representaciones consulares, lo que incrementa la confusión y el desconocimiento sobre los requisitos y procedimientos a seguir. Para muchos, el camino hacia la obtención del salvoconducto parece estar plagado de barreras burocráticas y costos adicionales.

Por ahora, la única recomendación clara es que los venezolanos con pasaporte vencido se acerquen al consulado más cercano y sigan los pasos que indiquen las autoridades locales para solicitar el documento que les permitirá regresar a su país. No obstante, el llamado de los expertos legales y de la comunidad es a buscar una solución que no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos.