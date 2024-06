Nueva ley exige mayor transparencia a las asociaciones de condominios en Florida

MIAMI, Florida - Una nueva ley firmada el 31 de mayo por el gobernador de la Florida Ron De Santis echará por tierra la aplicación de medidas excesivas de los directivos de Asociaciones de Condominios a los dueños de propiedades.

Juan Carlos Porras, representante estatal por el distrito 119, al frente de esta propuesta legislativa, destaca el peso criminal de la ley -“ para personas que hacen kickback se están robando de su asociación o teniendo contrato con una compañía que le está dando dinero financieramente a esa persona. Eso lo estamos haciendo ilegal”.

Porras sostiene que esta ley le da más transparencia a los miembros del board de las asociaciones.

La HB 1203 entrará en vigor a partir del primero de Julio, y entre otras medidas prohibirá a los directivos de Asociaciones imponer reglas o requisitos para el interior de las casas y solicitar una revisión y aprobación de planos para un sistema de aire acondicionado central, equipo de refrigeración, calefacción o ventilación.

En ambas, la ley aplica si el cambio no es visible desde la calle, la propiedad de un vecino o una zona común. Un punto a tomar en cuenta, dice la senadora estatal Ana María Rodríguez “para mantener ciertas conductas y normas, para que las comunidades mantengan un orden y eso ayuda a los valores de las propiedades”.

Con la nueva ley HB 1203, los directivos de Asociaciones no podrán prohibir la creación de un huerto o jardín y tampoco multar a los residentes por dejar los tanques de basura en las afueras de la vivienda, durante las 24 horas de recolección. Ahora los propietarios podrán estacionar vehículos no comerciales, personales o de trabajo en sus propiedades y no se les podrá multar a los residentes por dejar las decoraciones, más tiempo del permitido.

Ana Danton propietaria de una vivienda en The Hammocks aplaude la implementación de la ley porque desde hace años, dice ha estado luchando por los derechos de los propietarios de casas “- gracias a esta ley hoy por hoy sabemos que protege nuestro hogar, protege nuestro estilo de vida y protege nuestras casas”.

Sin embargo la guerra no está ganada. El representante estatal dijo estar llevando a cabo otra pelea para lograr un programa legal que permita a las autoridades condales investigar a los miembros de las asociaciones que cometan algún tipo de delitos.