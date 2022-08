Nueva jornada del juicio al tirador de Parkland

Hoy se vivió una nueva jornada de alegatos en el juicio de sentencia contra el autor confeso de la masacre de Parkland Nikolas Cruz, la defensa llamo a Lynne Rodríguez, su profesora de tercer y cuarto grado, una maestra especialista en tratar a niños con problemas de aprendizaje.

“ Nikolas era muy callado, no se llevaba bien con los otros estudiantes era ansioso, muy ansioso, no le gustaba compartir y siempre necesitaba ayuda extra por sus niveles académicos que estaban por debajo de los demás”, dijo.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La defensa continúa su intento de mostrar que Cruz estaba mal psicológicamente, para convencer al menos a uno de los doce miembros del jurado de que el autor confeso merece cadena perpetua y no la pena de muerte que es el castigo que busca la fiscalía.

“Se mantenía alejado del resto de estudiantes, nunca lo mirabas riéndose le costaba mucho comunicarse, tenía un comportamiento perturbador y agresivo”.

Además de la profesora de educación especial la defensa también llamó a declarar a una vieja amiga de la familia Cruz, Finai Browd que habló de los traumas que desde pequeño ha tenido Nikolas Cruz, así como su problema de comunicación y aprendizaje.

“Lo que yo observaba de Nikolas es que no era capaz de comunicarse con palabras, se comunicaba solo con gestos en las manos, gritos y señalando lo que quería”, dijo.

Browd agregó que su madre adoptiva Lynda Cruz, era muy complaciente con Cruz.

“Lynda, su madre, le daba todo lo que quería, yo no estaba de acuerdo, porque a los niños hay que enseñarles limites, si no los corriges no aprende que no pueden tener siempre todo lo que quieren”.

En la audiencia Shameka Stanford, una especialista en lenguaje que ha estudiado el caso de Nikolas Cruz, aseguró que el joven sufre de un trastorno de lenguaje que pudo ser causado por la exposición prenatal al alcohol y las drogas que tuvo su madre biológica.

También dijo que esta deficiencia en la comunicación le impide al defendido conectarse con las personas, provocando que viva en una especie de burbuja.

Se espera que la defensa entreviste a unos 80 testigos que muestren los trastornos que padece con el fin de “Humanizar” a Nikolas Cruz, mientras los fiscales han establecido que sus trastornos de salud mental y retrasos en el desarrollo no son “suficientemente severos”.

Recordemos que la defensa solo necesita que uno de los 12 jurados se oponga a la sentencia de muerte para que Cruz sea condenado a cadena perpetua sin posibilidad a la libertad condicional.