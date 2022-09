Nueva aplicación permite controlar los buses de las escuelas públicas de Broward

Isabella cuenta que más de una vez se ha quedado esperando por el autobús que le lleva de su casa a la escuela y de regreso cuando su mamá no puede recogerla.

Con la nueva aplicación y página en Internet “Here comes the bus” esperan que esos contratiempos no se repitan.

Johana Roque es una madre que ahora está feliz con la nueva aplicación que ayuda a los padres a tener mejor control sobre el bus escolar de sus hijos.

Y es padres y guardianes que tengan estudiantes en las escuelas públicas de Broward ahora tienen nueva tecnología que los ayuda a seguir donde está el autobús escolar en el que va su hijo en tiempo real a través de sus celulares. Algo que le da tranquilidad también a la abuela de Isabella.

“Yo no quería que ella fuese en un autobús pero sí va a ser así me da más tranquilidad”, refiere Nieves Godoy abuela de la niña.

Si usted quiere usar esta nueva herramienta necesitará el código del distrito escolar, el apellido del estudiante y el número de identificación de este, con esos tres datos podrá acceder a la información del autobús escolar en que se hijo se va y llega a la escuela todos los días.