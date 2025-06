“No tenemos la información clara”: dan último adiós a joven baleado por la policía de Miami-Dade

Han pasado cinco días desde que Kristofer Laboy fue baleado mortalmente por la policía. Y la noche del domingo, su familia se reunió para darle el último adiós.

“Estoy destrozada. No hay nadie que me pueda decir palabras que me puedan consolar”, dijo la novia de Kristofer Laboy.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El joven de 24 años fue abatido por el agente Kelvin Cox, un veterano con 23 años de servicio en la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade.

“Es una situación muy desafortunada, pero estamos unidos porque esto es lo que sabe hacer mi familia en momentos así”, señala Silvia Hut, familiar de Kristofer Laboy.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Pero la familia de Laboy asegura que los detalles proporcionados por la Oficina del Sheriff no concuerdan.

“No tenemos toda la información clara, pero paso a paso estamos tratando que la comunidad se una en nuestro dolor porque si fuera uno de ellos, ellos quisieran que se diera la información”, señala Silvia Hut.

El martes, poco después del tiroteo, un portavoz del sheriff informó que los agentes intentaron detener a Laboy por una infracción de tráfico. Según esa versión, Laboy salió de un Corvette amarillo armado. Sin embargo, la novia de Kristofer asegura que eso no es algo que él hubiera hecho.

“Kristofer tenía su licencia para poder estar armado y eso es ley en este país, y todo el mundo está libre de ejercerla”, agrega Lara Tijerino, novia de Laboy.

La propia Oficina del Sheriff de Miami-Dade ha dicho que no está claro si el agente vio a Laboy sacar un arma.

La familia insiste en que Kristofer era un buen joven, y que se habría detenido si los oficiales se hubieran identificado claramente.

“Si su hijo no supiera quien estaba detrás de él, ¿usted habría querido que parara?”, dice Silvia Hut.

En cambio, aseguran que estaba confundido y asustado, ya que los oficiales iban en vehículos sin distintivos oficiales.

La Asociación de Policías del Sur de la Florida emitió un comunicado la semana pasada indicando, en parte, que Kristofer ignoró las órdenes, no soltó su arma, y que el agente temió por su vida.

“Sigan compartiendo en hashtag Justice for Kristofer Laboy porque ese es nuestro medio de poder poner su nombre ahí para que lo puedan ver y para que puedan entender la persona que hemos perdido”, señala la novia del joven fallecido.